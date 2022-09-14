Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина обсудили социальные инициативы по поддержке свердловчан

Людмила Бабушкина отметила, что все ранее внесенные губернатором социальные инициативы нашли живой отклик у жителей региона. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина провели рабочую встречу. На ней они обсудили совместную работу по реализации социальных инициатив, направленных на поддержку свердловчан. В первую очередь — учителей, врачей, ветеранов.

"Мной были заявлены несколько инициатив, по каждой из них мы уже работаем. И я рассчитываю в их принятии на поддержку депутатов Законодательного собрания", — отметил губернатор.

В частности, по поручению Евгения Куйвашева сейчас прорабатываются вопросы допподдержки педагогов системы профессионального образования. В перспективе они могут быть внесены в качестве законотворческой инициативы в Заксобрание региона, отмечает департамент информполитики Свердловской области.

По словам главы областного парламента, депутаты вступают в осеннюю сессию. На конец сентября намечено заседание.

"Завтра будет совет Законодательного собрания, на котором мы обсудим повестку предстоящего заседания. Это законопроекты, в том числе инициированные вами. Также это приведение [законов Свердловской области] в соответствие с федеральным законодательством. И ряд их с уточнением по социальным законам, которые мы внесли", — сказала она.

Известно, что одним из вопросов повестки следующего заседания станет дополнение областного закона о социальной поддержке ветеранов. После его принятия льготники смогут ездить в междугородних автобусах и в пригородных электричках по Единой социальной карте.

Напомним, ранее депутаты поддержали предложение Евгения Куйвашева о включении сельских медиков и педагогов в список льготников при газификации жилья. Кроме того, в июле был принят закон "О почетном звании Свердловской области "Заслуженный учитель Свердловской области", предполагающий единовременную выплату и ежемесячное пособие педагогам, удостоенным высокой оценки.