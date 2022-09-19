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19 сентября 2022, 13:15

Свердловское правительство сложило полномочия

здание правительства

До формирования нового состава регионального кабмина члены правительства продолжат исполнять свои обязанности. Фото: Галина Соловьева

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку в связи с вступлением Евгения Куйвашева в должность губернатора. До формирования нового состава регионального кабмина члены правительства продолжат исполнять свои обязанности.

Согласно ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" и Уставу Свердловской области, правительство должно сложить свои полномочия в день вступления вновь избранного губернатора в должность. Процедура была проведена после церемонии инаугурации и оформлена соответствующим постановлением кабмина.

В свердловском департаменте информполитики отметили, что Евгений Куйвашев также подписал указ, согласно которому члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Напомним, 11 сентября в Свердловской области прошли выборы губернатора. Евгений Куйвашев набрал больше 65% голосов. 

Областная газета Свердловской области

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