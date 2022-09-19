Общественная палата ЛНР призвала немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ

С таким обращением ОП ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику. Фото: пресс-служба Кремля

Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Это позволит обезопасить территорию и приступить к ее полноценному восстановлению.

Сообщение опубликовано на сайте палаты.

"Общественная палата ЛНР выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом РФ. Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении ЛНР, и все эти годы мы ждали и верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой — в Россию", — заявила зампредседателя Общественной палаты Лина Вокалова.

По мнению общественников, провокации Украины не только сплотили народ ЛНР, но и укрепили его волю и веру. В обращении говорится, что вхождение республики в состав РФ "не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию ЛНР". Кроме того, это откроет новые возможности по восстановлению региона и возвращению людей к мирной жизни.

Предложение Общественной палаты направлено главе ЛНР и Народному Совету на рассмотрение.