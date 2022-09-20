Владимир Путин принял верительные грамоты послов 24 государств

Во вторник, 20 сентября, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония вручения верительных грамот. Президент России Владимир Путин принял их от 24 послов иностранных государств.
В обращении к дипломатам российский лидер заявил, что их задача заключается в содействии развитию многоплановых отношений между представляемыми государствами и Россией.
"Ваши возможные инициативы и предложения, нацеленные на упрочение взаимопонимания между нашими народами, конечно же, будут пользоваться поддержкой со стороны как российских властей, так и общественных и деловых кругов нашей страны", — передает слова президента пресс-служба Кремля.
Верительные грамоты вручали:
- Даниэль Рубен Кастильос Гомес (Уругвай);
- Смаил Бенамара (Алжир);
- Назих Али Бахаэльдин Эльнаггари (Египет);
- Улзийсайхан Энхтувшин (Монголия);
- Эмхемед Альмаграви (Ливия);
- Харуна Самаке (Республика Мали);
- Сара Мари Уолш (Новая Зеландия);
- Вагаршак Варназович Арутюнян (Армения);
- Эктор Исидро Аренас Нейра (Колумбия);
- Фредрик Ибрахим Кибута (Объединенная Республика Танзания);
- Игорь Гарлит Байлен (Филиппины);
- Лилиан Дарий (Молдавия);
- Момчило Бабич (Сербия);
- Жан-Батист Тиатьи Тин (Сенегал);
- Кипрос Йоргаллис (Республика Кипр);
- Иван Вангу Нгимби (Демократическая Республика Конго);
- Мозес Каваалууко Кизиге (Уганда);
- Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж (Судан);
- Мансур Айяд Аль-Отейби (Кувейт);
- Дмитрий Николаевич Крутой (Белоруссия);
- Чан Хо Чжин (Республика Корея);
- Хесус Рафаэль Саласар Веласкес (Венесуэла);
- Мария Мадалена Лобу Карвалью Фишер (Португальская Республика);
- Милан Радж Туладхар (Непал).