Владимир Путин принял верительные грамоты послов 24 государств

Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Фото: пресс-служба Кремля

Во вторник, 20 сентября, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония вручения верительных грамот. Президент России Владимир Путин принял их от 24 послов иностранных государств.

В обращении к дипломатам российский лидер заявил, что их задача заключается в содействии развитию многоплановых отношений между представляемыми государствами и Россией.

"Ваши возможные инициативы и предложения, нацеленные на упрочение взаимопонимания между нашими народами, конечно же, будут пользоваться поддержкой со стороны как российских властей, так и общественных и деловых кругов нашей страны", — передает слова президента пресс-служба Кремля.

Верительные грамоты вручали: