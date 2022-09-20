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20 сентября 2022, 16:33

Владимир Путин принял верительные грамоты послов 24 государств

Владимир Путин

Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Фото: пресс-служба Кремля

Во вторник, 20 сентября, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония вручения верительных грамот. Президент России Владимир Путин принял их от 24 послов иностранных государств.

В обращении к дипломатам российский лидер заявил, что их задача заключается в содействии развитию многоплановых отношений между представляемыми государствами и Россией.

"Ваши возможные инициативы и предложения, нацеленные на упрочение взаимопонимания между нашими народами, конечно же, будут пользоваться поддержкой со стороны как российских властей, так и общественных и деловых кругов нашей страны", — передает слова президента пресс-служба Кремля.

Верительные грамоты вручали:

  • Даниэль Рубен Кастильос Гомес (Уругвай);
  • Смаил Бенамара (Алжир);
  • Назих Али Бахаэльдин Эльнаггари (Египет);
  • Улзийсайхан Энхтувшин (Монголия);
  • Эмхемед Альмаграви (Ливия);
  • Харуна Самаке (Республика Мали);
  • Сара Мари Уолш (Новая Зеландия);
  • Вагаршак Варназович Арутюнян (Армения);
  • Эктор Исидро Аренас Нейра (Колумбия);
  • Фредрик Ибрахим Кибута (Объединенная Республика Танзания);
  • Игорь Гарлит Байлен (Филиппины);
  • Лилиан Дарий (Молдавия);
  • Момчило Бабич (Сербия);
  • Жан-Батист Тиатьи Тин (Сенегал);
  • Кипрос Йоргаллис (Республика Кипр);
  • Иван Вангу Нгимби (Демократическая Республика Конго);
  • Мозес Каваалууко Кизиге (Уганда);
  • Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж (Судан);
  • Мансур Айяд Аль-Отейби (Кувейт);
  • Дмитрий Николаевич Крутой (Белоруссия);
  • Чан Хо Чжин (Республика Корея);
  • Хесус Рафаэль Саласар Веласкес (Венесуэла);
  • Мария Мадалена Лобу Карвалью Фишер (Португальская Республика);
  • Милан Радж Туладхар (Непал).

Областная газета Свердловской области

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