«Независимость и свобода будут обеспечены»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решения, принятые на референдумах жителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир ПУТИН вчера выступил с обращением к россиянам, а также жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины. Глава государства объявил о частичной мобилизации проходивших военную службу граждан из запаса и поддержал проведение референдумов в вышеупомянутых республиках и областях. В общей сложности будут призваны 300 тысяч человек, имеющих боевой опыт, уточнил позже в телеинтервью министр обороны Сергей ШОЙГУ.

«Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», – сказал Президент. Соответствующий указ уже подписан и размещен на сайте kremlin.ru.

Владимир Путин подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой в части они в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Все призванные по мобилизации получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Как позже пояснил в телеинтервью министр обороны Сергей Шойгу, в рамках мобилизации в армию призовут 300 тысяч человек – тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. По его словам, это лишь около 1 процента мобилизационного ресурса. Мобилизованные, в первую очередь, будут направлены для контроля уже занятых территорий за линией соприкосновения. Военнослужащих срочной службы отправлять в зону проведения специальной военной операции не будут.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, военнослужащих срочной службы отправлять в зону проведения специальной военной операции не будут. Фото: минобороны.рф

Поддержал Владимир Путин и проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России.

«Мы не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу, – сказал Президент. – Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг.

Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим».

О первом разряде Частичная мобилизация не предполагает ограничений в передвижении по РФ для тех, кто подпадает под нее, сказал в интервью «Российской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «У нас частичная мобилизация. Она касается не всей страны. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет», – сообщил депутат. По его словам, в первую очередь, частичная мобилизация коснется военнообязанных первого разряда – это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет. Но представителей особо дефицитных специальностей могут призвать и со второго разряда. «Женщины-военнообязанные относятся к третьему разряду запаса. До них дело не дойдет», – считает Андрей Картаполов. Федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» Статья 53. Состав запаса 1. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда: Составы запаса (воинские звания) Возраст граждан, пребывающих в запасе Первый разряд Второй разряд Третий разряд Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет до 45 лет до 50 лет Младшие офицеры до 50 лет до 55 лет до 60 лет Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга до 55 лет до 60 лет до 65 лет Полковники, капитаны 1 ранга до 60 лет до 65 лет Высшие офицеры до 65 лет до 70 лет (п. 1 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 № 64-ФЗ)

О референдуме Сергей Мыльников, Герой России: – Я за референдум, потому что это исторически наши земли. Иван В., беженец с Донбасса: – Я сам принимал участие в референдуме по независимости Донецкой Народной Республики, так что и к грядущему волеизъявлению отношусь положительно. Если будет возможность – проголосую здесь, на Урале. За что – думаю, понятно. Мы этого восемь лет ждали. После присоединения к России люди на Донбассе, в Херсоне и Запорожье хоть спокойно жить начнут. Елена Румянцева, Нижний Тагил: – Я считаю, его в любом случае надо было провести, чтобы выяснить настроение людей, которые живут на тех территориях. И момент сейчас самый что ни на есть подходящий – я бы даже сказала, момент истины. Дальше ждать, тянуть уже никак нельзя. Анна Шевченко, Верхняя Салда: – Эта ситуация требовала решения восемь лет, наверное, сейчас пришел срок. В конце концов, люди столько пережили за это время. С Россией им, конечно же, будет спокойнее.

О частичной мобилизации Сергей Ложкин, пенсионер, Нижний Тагил: – Решение считаю правильным и своевременным. Надо защитить интересы Родины, будущее наших детей и внуков. Если меня призовут, то тоже пойду: я служил в армии, давал присягу. Петр Шевчук, директор детско-юношеской спортивной школы, Ирбит: – У меня два сына, и я очень за них переживаю. Но сейчас решается судьба страны. Нам нужна только победа – и никаких других вариантов. Нина Тювякина, мать троих детей, Екатеринбург: – Когда началась специальная военная операция, я сразу спросила супруга, что он будет делать, если призовут. Он мне сразу сказал, что пойдет. Я его поняла, приняла и полностью поддерживаю. Ему 39 лет, он старший лейтенант запаса. Учился в Курганской сельскохозяйственной академии, посещал военную кафедру, а затем служил два года. Иннокентий Лаврёнов, корреспондент «ОГ»: – Служил в Войсках радиационной, химической и биологической защиты, в военном билете у меня записано, что я телефонист. Слежу за поступающей информацией о частичной мобилизации. Если придет повестка, пойду служить снова. Я давал присягу в свое время. Бегать – это не по-мужски. Максим Петренко, старший лейтенант, Екатеринбург: – Отслужил срочную в десантных войсках, плюс два года по контракту, потом окончил ВУЗ. Я – сын офицера, который служил в советской армии на Украине и после событий 2014 года отказался присягать новой власти. У нас много родных и знакомых на Донбассе, в Мариуполе, в Херсоне, в Киеве. От них знаем, что там происходит. Когда началась специальная военная операция, записался в контрактники с условием, что пошлют воевать. На передовой многое повидал. Недавно меня ранило, но не опасно. Лежу в госпитале. Поправлюсь – снова поеду. Отцу об этом уже сказал, от матери пока скрываем, чтобы не волновалась.