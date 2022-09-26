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26 сентября 2022, 10:25

Референдумы по вхождению ЛНР и ДНР в состав России признали состоявшимися

Голосование

Референдум по вопросу о вхождении в состав России продлится до 27 сентября включительно. Фото: Владимир Мартьянов

Референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках признали состоявшимися, поскольку на них проголосовали более 50% избирателей. По итогам 3 дней явка составила 76,09% и 77,12% соответственно.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Центральные избирательные комиссии ЛНР и ДНР. Также издание пишет, что в Херсонской области явка за указанный период составила 48,91% от списочного состава избирателей, в который входят 750 тысяч человек. В Запорожской области – 51,55% с учетом голосования за рубежом.

"По итогам 3 дней проведения референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав РФ явка составила 76,09%. Лидером стал Луганск, где она составила 80,99% от всех избирателей. Самая минимальная явка в Троицком районе – 66,15%", – уточняется в telegram-канале ЦИК ЛНР. Председатель местного избиркома Елена Кравченко подчеркнула, что явка очень высокая, люди заинтересованы.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России. Голосование также проходит в городах Свердловской области. 27 сентября можно будет отдать голос в Доме добровольцев в Екатеринбурге, который находится по адресу ул. Крылова, 2.

Телефон горячей линии на Среднем Урале по вопросам участия в референдумах 8 952 140-23-56. Вопросы можно задать с 9:00 до 17:00.

Областная газета Свердловской области

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