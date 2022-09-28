Вячеслав Володин предложил брать на госслужбу только отслуживших граждан с военной специальностью

Спикер нижней палаты парламента считает, что те россияне, которые уезжают в Грузию и Казахстан, "встанут в очереди назад через границу". Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал решение некоторых россиян уехать из страны на фоне объявленной частичной мобилизации.

Спикер нижней палаты парламента считает, что те россияне, которые стоят в пробках на границе с Грузией и Казахстаном, через некоторое время "встанут в очереди назад через границу".

"Идите и молчите либо думайте о том, в Казахстан или Киргизию поехать, чтобы успокоить ранимые души. Об этом речь. Сейчас еще их безопасность обеспечивают те ребята, которые надели погоны и пошли защищать страну. Место подвигу есть всегда и везде, но оправдать предательство невозможно", — сказал Вячеслав Володин.

По его словам, при въезде в Грузию россиян просят заполнить документ, в котором необходимо признать РФ страной-агрессором, оккупантом Абхазии и Южной Осетии и осудить военные действия России против независимых государств. В таком случае перемещение в Грузию будет расцениваться как преступление, и их необходимо судить в соответствии с законом, считает спикер Госдумы.

Также Вячеслав Володин предложил брать на госслужбу и на публичные должности только тех россиян, которые отслужили в армии и получили военную специальность, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Читайте также:

Свердловские операторы службы 122 обработали почти 16 тыс. звонков по частичной мобилизации.

На Среднем Урале призовут не больше 1% от мобилизационного ресурса региона.