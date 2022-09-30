В Кремле заявили, что удары по присоединенным территориям будут восприниматься как атака на Россию

Церемония подписания документов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей состоится в Кремле. Фото: Владимир Мартьянов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вхождение Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав России. По его словам, все новые территории станут полноценной частью страны.

Он также сказал, что нападение на присоединенные регионы будет расцениваться как агрессия против России. "Ничем иным это не будет", — добавил пресс-секретарь главы государства.

При этом, в каких именно границах территории будут признаны, он пояснить не смог.

"Донецкая и Луганская народные республики признаны Россией в рамках границ 2014 года. Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне нужно это уточнить. Сегодня все уточним", — передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Напомним, что церемония подписания документов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей состоится в Кремле в 15:00 по московскому времени. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей.