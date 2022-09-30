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30 сентября 2022, 20:06

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский высказался о перспективах переговоров с Россией. Фото: скриншот видео из официального YouTube-канала Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявления на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Также он высказался о перспективах переговоров с Россией.

Видеосообщение появилось на YouTube-канале украинского лидера.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. <…> Де-факто cегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. <…> В ускоренном порядке", — заявил Владимир Зеленский.

Также он сказал, что украинская сторона уже предлагала переговоры на "честных и равных" условиях, однако при Владимире Путине это, по его мнению, невозможно.

"Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", — подчеркнул глава Украины.

Ранее в пятницу в Большом Кремлевском дворце прошла церемония подписания договоров о присоединении к России новых территорий. В их числе Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. 

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Областная газета Свердловской области

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