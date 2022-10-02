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2 октября 2022, 16:15

Конституционный суд одобрил документы о вхождении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

Митинг

ДНР и ЛНР сохранят статус республик с русским языком в качестве государственного. Фото: Полина Зиновьева

Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России 2 октября. ДНР и ЛНР сохранят статус республик с русским языком в качестве государственного.

"Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации", — говорится в первом из документов, опубликованных на сайте Конституционного суда.

Аналогичные решения приняты и по остальным трем территориям. Постановления незамедлительно направляются Президенту России.

В документах к ДНР и ЛНР сказано, что государственным языком республик является русский язык, а РФ гарантирует всем народам, проживающим на указанных территориях право на "сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития".

Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ с действующими названиями.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце прошла церемония подписания договоров о присоединении к России новых территорий. В их числе Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Все документы также должны быть ратифицированы в Госдуме и Совете Федерации.

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Областная газета Свердловской области

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