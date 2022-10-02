Владимир Путин назначил Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова представителями при рассмотрении проектов ФКЗ о новых регионах

Соответствующий документ опубликован 2 октября. Фото: Александр Зайцев

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении своих официальных представителей при рассмотрении проектов федеральных конституционных законов (ФКЗ) о новых территориях. Ими стали председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

Соответствующий документ опубликован в воскресенье, 2 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце прошла церемония подписания договоров о присоединении к России новых территорий. В их числе Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Сегодня Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о вхождении новых территорий в состав России. ДНР и ЛНР сохранят статус республик с русским языком в качестве государственного. Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ с действующими названиями.

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