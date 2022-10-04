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Политика
4 октября 2022, 10:38

Илон Маск представил план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной

Американский бизнесмен Илон Маск представил план по урегулированию российско-украинского конфликта. Он содержит четыре пункта.

В том числе предприниматель предложил повторно провести референдумы на недавно присоединившихся к России территориях. Но в этот раз под наблюдением ООН.

В числе остальных трех шагов: сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года", обеспечение полуострова водоснабжением и закрепление за Украиной нейтрального статуса. Об этом Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), пишет ТАСС.

Областная газета Свердловской области

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