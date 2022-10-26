Федеральный чиновник объяснил повышенное внимание к Ельцин Центру

Ельцин Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. Фото: Галина Соловьева

Начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации президента Владислав Кононов объяснил повышенное внимание к Ельцин Центру на форуме "История для будущего. Урал", проходящего в Екатеринбурге. Высокопоставленного чиновника интересует, почему музей получает диаметрально разные оценки.

"Этот музей, то, что он у нас есть, — свидетельство зрелости нашего государства и нашего общества. Если мы посмотрим внимательно, то религиозная составляющая здесь есть. В экспозиции используется ветхозаветная теория сотворения мира. Есть исключительно ассоциативный ряд с библейским сотворением мира. И вот этот прием изначально привел и приводит к тому, что Ельцин Центр оказывается в эпицентре скандалов. Начинаются религиозные темы, а не исторические. Хотелось бы сообща сделать так, чтобы это не повторялось. Любое противостояние между сторонниками и противниками Ельцин Центра — признаки болезни. Этого не должно быть в здоровом обществе", — заявил Кононов в ходе выступления на форуме в Екатеринбурге.

Владислав Кононов отметил, что разные эмоции в обществе вызывает мавзолей в Москве, где в стеклянном саркофаге находится тело Владимира Ленина. Памятник-усыпальница также затрагивает темы религии, сообщает ЕАН.

Напомним, Ельцин Центр в Екатеринбурге был открыт в 2015 году. Объект постоянно критикуют, а некоторые общественные и политические деятели требуют его закрыть.