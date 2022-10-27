На Среднем Урале восстанавливают историческую память

Заместитель губернатора Павел Креков (второй слева) отметил, что степень исторического невежества в стране достаточно высока. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбург в эти дни принимает гостей и участников сразу двух больших форумов, посвященных сохранению исторической памяти. На различных дискуссионных площадках, в том числе в Ельцин Центре, приглашенные политики, ученые и общественники говорили об истоках и последствиях исторического невежества, а также исследовали причины возникновения нацизма и межнациональной розни. Одним из самых ярких событий стала выставка «Нюрнберг. Токио. Хабаровск», посвященная судебным процессам, где была дана оценка преступлениям Второй мировой войны.

Фотографии не лгут

В основу экспозиции в музее истории и археологии Урала, работающей в рамках открывшегося 26 октября Международного форума «Нюрнберг, Токио, Хабаровск: мировые практики по осуждению экстремизма, терроризма и разжигания межнациональной розни», легли архивные документы, посвященные преступлениям немецкого фашизма и японского милитаризма.

– Еще лет пять назад, бывая в Европе, я сталкивался с тем, что когда начинаешь говорить о Великой Отечественной войне, наталкиваешься на непонимание, – сказал, открывая выставку, заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов. – Для Европы та война прошла менее тяжело, и сегодня там появилась и нарастает тенденция на пересмотр ее итогов. Но именно наша страна потеряла 26–27 млн человек, именно наша страна победила фашизм. И наша задача – не допустить, чтобы кто-то в мире пытался сказать, что это было не так.

Про международный судебный процесс в Нюрнберге, который начался 20 ноября 1945 года, спустя два месяца после окончания Второй мировой войны, многие слышали. Тогда на скамье подсудимых оказалась почти вся правящая верхушка третьего рейха – высшие военные и государственные деятели, дипломаты, крупные банкиры и промышленники: Геринг, Гесс, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер и другие. Но мало кто знает, сколько усилий пришлось приложить руководству Советского Союза, чтобы добиться его проведения.

Как свидетельствуют представленные на выставке архивные документы, союзники СССР по антигитлеровской коалиции долгое время противились самой идее устроить судебный процесс. Переговоры об этом велись с 1942 года, а окончательное решение о том, что суд состоится, что он будет международным, гласным и открытым, пройдет с соблюдением прав подсудимых, приняли лишь в феврале 1945 года. Скан-копии стенограмм допросов, выступлений подсудимых и их защитников, гособвинителей, а также фотографий с процесса предоставлены для уральской выставки Федеральным архивным агентством.

– Когда видишь фотографии и документы, то по-другому воспринимаешь события, о которых читал или слышал. Они помогают пересмотреть свои заблуждения, развеять ложные представления, – поделился с «ОГ» представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в Екатеринбурге Александр Харлов. – Те, кто задумывали Нюрнбергский процесс, наверное, надеялись, что после осуждения фашизма ужасы войны останутся в прошлом. Не сбылось. Потом были войны в Корее, Индокитае – не менее ужасные, чем Вторая мировая. Выставка «Нюрнберг, Токио, Хабаровск» будет работать до 27 ноября. На нее нужно обязательно водить молодежь.

Расследование преступлений продолжалось и после войны, в том числе и на Среднем Урале. Уникальные материалы предоставило для экспозиции и Управление ФСБ России по Свердловской области. Это скан-копии сообщений в адрес обкома ВКП(б) о выявленных предателях, участвовавших в карательных операциях и об их дальнейшей судьбе.

– Токийский и Хабаровский процессы над японскими милитаристами были посвящены расследованию деяний тех, кто занимался бесчеловечными опытами над людьми, испытывал на них вакцины, – подчеркнул Василий Козлов.

На выставке представлены выписки из протоколов допросов, стенограмм заседаний, приговоров, переведенные с японского языка документы о планах Японии, фотоматериалы из самых разных архивов.

Есть на экспозиции и раздел об истории героизации нацистских преступников на Украине. Эту часть выставки составили и привезли сотрудники Крымского филиала университета Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

На выставке присутствовали представители дипломатических миссий дружественных государств в Екатеринбурге. Василий Козлов обратился к дипломатам с просьбой разместить выставку в своих странах.

В рамках проведенного форума по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на площадке Уральского государственного экономического университета прошел международный круглый стол на тему «Трагедия плена». Как отметил начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин, до сих пор плен как историческая тема исследован недостаточно глубоко. Работники архивов и исследователи поделились опытом работы по поиску сведений о военнопленных, рассказали о фондах и базах данных о военнопленных.

На форуме, который завершит свою работу сегодня, состоялся ряд экспертных и проектных сессий и молодежных дискуссий с участием дипломатов, представителей органов власти региона, московского центра ООН в Москве, а также профессиональных юристов, писателей, историков, преподавателей и студентов.

Из судов истории нацисты выводов не сделали. Фото: Алексей Кунилов

Нужен ликбез по истории

26 ноября в Екатеринбурге открылся также двухдневный форум «История для будущего. Урал». В первый день его работы в Ельцин Центре состоялось пленарное заседание, на котором политики, ученые, социологи, студенты и представители молодежных организаций обсуждали проблемы сохранения культурной и исторической памяти и преемственности поколений. Говорили о роли Урала как станового хребта страны, перспективах его развития.

– Название заявленной темы только на первый взгляд кажется парадоксальным, – отметил начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации Президента Российской Федерации Владислав Кононов. – На самом деле в нем зашит глубокий смысл. Наше будущее зависит от прошлого, от нашего к нему отношения, от объективной оценки событий.

– К сожалению, сегодня процент исторического невежества у нас достаточно высок, – отметил заместитель губернатора Свердловской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Павел Креков. – Сегодня пришло время просвещения. Заниматься этим необходимо, так как знание реальной истории, а не фейковой – это путь, который позволит нам жить в сознательном развитом обществе.

В ходе пленарного заседания поднимался вопрос и о дискуссиях вокруг Ельцин Центра. Свою оценку происходящему дал Владислав Кононов.

– Этот музей, то, что он у нас есть, — свидетельство зрелости нашего государства и нашего общества. Если мы посмотрим внимательно, то религиозная составляющая здесь есть. В экспозиции используется ветхозаветная теория сотворения мира. Есть исключительно ассоциативный ряд с библейским сотворением мира. И вот этот прием изначально привел и приводит к тому, что Ельцин Центр оказывается в эпицентре скандалов. Начинаются религиозные темы, а не исторические. Хотелось бы сообща сделать так, чтобы это не повторялось. Любое противостояние между сторонниками и противниками Ельцин Центра — признаки болезни. Этого не должно быть в здоровом обществе, — заявил представитель администрации президента.

На нюрнбергском судебном процессе военным преступникам были предоставлены защитники. Фото: Алексей Кунилов

АНОНС Сегодня, 28 октября, в 10 часов в Доме культуры Уральского государственного экономического университета состоится реконструкция судебного заседания Нюрнбергского процесса.