Темы дня

Политика
9 ноября 2022, 20:35

Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей

Владимир Путин

Согласно указу Президента, традиционные ценности — это основа российского общества. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", – говорится в указе.

К таким ценностям, согласно документу, относятся жизнь, права и свободы человека, высокие нравственные идеалы, патриотизм и гуманизм. Россия будет формировать образ страны, которая защищает и хранит общечеловеческие ценности.

Также отмечается, что положения основ госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей не должны корректироваться чаще, чем 1 раз в 6 лет.

Взаимодействие властей и средств массовой информации должно стать инструментом по защите традиционной системы ценностей.

Действия США и других недружественных РФ государств рассматриваются как угроза традиционным ценностям. А деструктивное идеологическое воздействие на россиян, в том числе пропаганда нетрадиционных отношений, угрожает демографической ситуации в стране.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.11.2022, 20:35 / Политика
Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей
09.11.2022, 19:20 / Общество
Приемных детей в РФ будут зачислять в одну школу с братьями и сестрами
09.11.2022, 18:12 / Общество
Госдума РФ рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за незаконный сбор краснокнижных растений
09.11.2022, 17:42 / Общество
Свердловский космонавт Андрей Федяев полетит на МКС на корабле Илона Маска
09.11.2022, 17:20 / Культура
В российских школах могут появиться уроки игры на народных инструментах