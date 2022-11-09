Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей

Согласно указу Президента, традиционные ценности — это основа российского общества. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", – говорится в указе.

К таким ценностям, согласно документу, относятся жизнь, права и свободы человека, высокие нравственные идеалы, патриотизм и гуманизм. Россия будет формировать образ страны, которая защищает и хранит общечеловеческие ценности.

Также отмечается, что положения основ госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей не должны корректироваться чаще, чем 1 раз в 6 лет.

Взаимодействие властей и средств массовой информации должно стать инструментом по защите традиционной системы ценностей.

Действия США и других недружественных РФ государств рассматриваются как угроза традиционным ценностям. А деструктивное идеологическое воздействие на россиян, в том числе пропаганда нетрадиционных отношений, угрожает демографической ситуации в стране.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.