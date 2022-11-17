Евгений Куйвашев в составе российской делегации работает на межрегиональном форуме в Баку

Евгений Куйвашев считает форум отличной площадкой для расширения сфер взаимодействия между регионами России и Азербайджана. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в составе российской делегации, возглавляемой премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, работает на XI Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме в Баку.

В состав делегации вошли члены федерального кабмина, главы нескольких регионов, руководители органов власти, бизнесмены, а также представители общественных и образовательных организаций.

Евгений Куйвашев считает форум отличной площадкой для расширения сфер взаимодействия между регионами России и Азербайджана, сообщает областной департамент информационной политики.

"У Свердловской области и Азербайджанской Республики уже выстроены прочные связи. В прошлом году наш товарооборот вырос на 27,6%. Мы поставляем в Азербайджан уральский металл, продукцию нашего машиностроительного комплекса. Из Азербайджана в Свердловскую область привозят в основном продовольственную продукцию. Между Баку и Екатеринбургом установлено регулярное авиасообщение. Мы видим высокий потенциал в развитии сотрудничества в сфере науки и образования", — рассказал губернатор.

Средний Урал на мероприятии также представляют ректоры УрФУ и УрГЭУ. Ректор УрФУ Виктор Кокшаров добавил, что университет ранее заключил с несколькими азербайджанскими вузами соглашения о сотрудничестве, в рамках которых на Среднем Урале проживают и учатся студенты из Азербайджана. В следующем году УрФУ будет принимать участие в крупном научно-образовательном форуме с азербайджанскими коллегами, который позволит руководителям высших учебных заведений двух стран обсудить перспективы сотрудничества.

"Работает центр азербайджановедения, происходят обмены студентами и преподавателями. Но мы считаем, что этого недостаточно. Поскольку наш университет развивается, у нас уже сейчас более 4,5 тысяч иностранных студентов, есть возможность принимать больше", — передает слова Виктора Кокшарова департамент информполитики Свердловской области.

В свою очередь ректор УрГЭУ Яков Силин отметил, что экономический университет также сотрудничает с азербайджанскими вузами. Образовательные учреждения обмениваются преподавателями и студентами, проводят совместные научные мероприятия и выпускают учебно-методическую литературу.

В рамках рабочего визита в Баку Михаил Мишустин, помимо участия в мероприятиях форума, встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и проведет переговоры с премьер-министром республики Али Асадовым.