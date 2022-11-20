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20 ноября 2022, 09:53

В Казахстане стартовали внеочередные выборы президента

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На пост главы государства претендуют 6 кандидатов. Фото: Владимир Мартьянов

В воскресенье 20 ноября в Казахстане стартовали внеочередные выборы президента. В большинстве регионов страны избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (4:00 по мск). На пост главы государства претендуют 6 кандидатов.

Как сообщается на сайте Избиркома Казахстана, всего в республике насчитывается 10 033 избирательных участка. Еще 68 будут открыты в других странах, из которых 5 в России — в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Казани и Омске.

На должность Президента Казахстана претендуют следующие кандидаты:

  • Касым-Жомарт Токаев — действующий президент, Народная коалиция;
  • Каракат Абден — общественное объединение "Национальный альянс профессиональных социальных работников";
  • Мейрам Кажыкен — Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат";
  • Нурлан Ауесбаев — оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия;
  • Жигули Дайрабаев — народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село");
  • Салтанат Турсынбекова — республиканское общественное объединение "Казак аналары — дастурге жол" ("Казахские матери — дорога к традициям").

Голосование продлится в большинстве регионов республики до 20:00 (17:00 по мск), после чего члены избиркома начнут подсчет голосов — на это дается не более 12 часов. Итоги голосования будут подведены в течение 7 дней, до 27 ноября.

Областная газета Свердловской области

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