Президент РФ включил Евгения Куйвашева в состав президиума Госсовета

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав президиума Государственного Совета РФ. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.

Новыми членами президиума также стали главы других российских регионов и полпред Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, основная задача Госсовета — это содействие президенту в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов власти. Также конституционный госорган определяет основные направления внутренней и внешней политики страны и приоритетные направления социально-экономического развития государства.