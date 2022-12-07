Темы дня

Политика
7 декабря 2022, 14:19

Президент РФ включил Евгения Куйвашева в состав президиума Госсовета

Евгений Куйвашев

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав президиума Государственного Совета РФ. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.

Новыми членами президиума также стали главы других российских регионов и полпред Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, основная задача Госсовета — это содействие президенту в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов власти. Также конституционный госорган определяет основные направления внутренней и внешней политики страны и приоритетные направления социально-экономического развития государства.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.12.2022, 14:37 / Общество
Полицейские Екатеринбурга задержали пьяного работника автосервиса, который угнал грузовик
07.12.2022, 14:19 / Политика
Президент РФ включил Евгения Куйвашева в состав президиума Госсовета
07.12.2022, 14:18 / Общество
Два общежития будущего кампуса УрФУ хотят ввести в эксплуатацию до конца года
07.12.2022, 14:05 / Общество
Больше 2 000 человек прошли праздничным крестным ходом в Екатеринбурге
07.12.2022, 13:43 / Общество
За сутки COVID-19 подтвердили у 329 свердловчан