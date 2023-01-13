Владимир Путин поручил проработать меры по демобилизации врачей, призванных на службу

Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Так, глава государства поручил демобилизировать призванных на военную службу врачей и установить уголовную ответственность за дискриминацию проживающих за пределами России граждан РФ.

"Минобороны России подготовить совместно с Минздравом и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ", — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2023 года.

Кроме того, Госдума совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом должна будет рассмотреть предложения Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, связанные с установлением уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении россиян, которые проживают за границей. При необходимости соответствующие поправки должны быть внесены в законодательство РФ.

Поручение должно быть исполнено до 1 мая текущего года. Ответственными за исполнение поручения назначены председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Генпрокурор РФ Игорь Краснов и председатель СКР Александр Бастрыкин.

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