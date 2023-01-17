Госдума рассмотрит законопроект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей

Отсрочку от мобилизации предлагается давать ИП при соблюдении ряда условий. Фото: Алексей Кунилов

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает освобождение от мобилизации индивидуальных предпринимателей (ИП), единственных участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Документ опубликован на сайте Государственной думы.

Получить право на отсрочку ИП и единственные участники ООО смогут при условии, что в их компаниях за полгода до начала мобилизации уже работали не меньше пяти человек, не было долгов по зарплате перед работниками, а также по налогам и сборам.

"Для глав крестьянских (фермерских) хозяйств указанные требования предлагается не применять, поскольку они непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность Российской Федерации", — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечено, что в период частичной мобилизации необходимо сохранить баланс интересов государства и бизнеса для "обеспечения нормального функционирования предприятий и экономики страны".

Напомним, ранее Владимир Путин поручил проработать меры по демобилизации врачей, призванных на службу.