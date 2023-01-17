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Политика
17 января 2023, 17:00

Эдуард Россель провел публичную лекцию для студентов

  Валерия Белякова
Эдуард Россель

Эдуард Россель общался с аудиторией около трех часов. Фото: Алексей Кунилов

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель провел публичную лекцию в Уральском институте управления РАНХиГC.

Первый губернатор охотно рассказал, как участвовал в выборах главы региона, а также о том, какие преобразования были проведены в Свердловской области, чтобы превратить ее в динамично развивающийся и инвестиционно привлекательный субъект Российской Федерации.

"Область наша самая прекрасная в России с точки зрения технологии, многопрофильная область, интеллектуальный потенциал высочайший", — отметил Эдуард Россель.

Политик рассказал, как ему удалось, несмотря на трудности, сохранить все отраслевые институты Среднего Урала, а также ряд предприятий, которые сегодня являются ведущими промышленными гигантами России.

Перед лекцией гости могли познакомиться с выставкой, организованной Управлением архивами Свердловской области, "Средний Урал на переломе веков".

Более подробно о публичной лекции Эдуарда Росселя можно прочитать в номере "Областной газеты" за 18 января 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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