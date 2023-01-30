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30 января 2023, 21:14

Владимир Якушев провел совещание с главными федеральными инспекторами

Владимир Якушев

Владимир Якушев отметил, что на Урале выстроена система поддержки вынужденных переселенцев. Фото: пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором, в частности, обсуждалась помощь людям, прибывшим на Урал из новых регионов России. Сейчас в пунктах временного размещения (ПВР) в УрФО находятся 1 749 человек, в том числе более 500 детей.

Владимир Якушев отметил, что на Урале выстроена система поддержки вынужденных переселенцев. Им также оказывают помощь в оформлении необходимых документов.

"Особое внимание уделяется содействию в трудоустройстве граждан, проживающих в ПВР. Эти задачи не всегда простые, часто они требуют индивидуальных решений. Однако системный подход дает хорошие результаты: люди не только получают источник постоянного дохода, но и устраиваются по профессии, находят дело по душе. В этом же ключе, не сбавляя обороты, и следует продолжать работу", — заявил полпред.

Также на совещании обсуждалось взаимодействие органов исполнительной власти в субъектах УрФО с Центрами управления регионами (ЦУР) АНО "Диалог Регионы". Ранее руководители ЦУР указывали на необходимость повышения эффективности коммуникаций между структурами в работе с обращениями граждан. По итогам встречи Владимир Якушев поручил наладить взаимодействие региональных управлений федеральных ведомств с ЦУР.

Кроме того, Владимир Якушев держит на контроле вопросы занятости населения, обеспечения жителей уральских регионов необходимыми лекарствами, работы с обращениями военнослужащих и поддержки семей участников СВО, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.

Областная газета Свердловской области

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