Владимир Зеленский ввел санкции против десяти предприятий Свердловской области

Под санкции попали 10 предприятий Урала. Фото: Галина Соловьева

Президент Украины подписал указ о введении санкций против 200 юрлиц России, в том числе Госкорпорации "Росатом", ее "дочек" и других компаний атомной отрасли. В санкционный список попали также 10 предприятий Свердловской области.

По мнению Владимира Зеленского, Россия использует атомную отрасль для давления на другие государства, сообщает "Коммерсантъ".

"Все эти причины достаточны для того, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами", — заключил президент Украины.

Под санкции попали следующие предприятия Свердловской области:

АО "Изотоп" (Екатеринбург); ООО "Экоальанс" (Новоуральск); Завод электрохимических образований (Новоуральск); ОАО "Институт реакторных материалов" (Заречный); АО "Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс" (Новоуральск); Уральский электрохимический комбинат (Новоуральск); ООО "Научно-производственное объединение "Центротех" (Новоуральск); АО "Центр по обогащению урана" (Новоуральск); Уральский электромеханический завод (Екатеринбург); Комбинат "Электрохимприбор" (Лесной).

Ограничения включили в себя блокировку активов, запрет на выведение средств за пределы Украины и полное прекращение каких-либо торговых операций сроком на 50 лет.

Ранее сообщалось о том, что Минфин США ввел санкции против Уральского завода гражданской авиации.