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Политика
6 февраля 2023, 09:47

Владимир Зеленский ввел санкции против десяти предприятий Свердловской области

  Марина Сапожникова
санкции

Под санкции попали 10 предприятий Урала. Фото: Галина Соловьева

Президент Украины подписал указ о введении санкций против 200 юрлиц России, в том числе Госкорпорации "Росатом", ее "дочек" и других компаний атомной отрасли. В санкционный список попали также 10 предприятий Свердловской области.

По мнению Владимира  Зеленского, Россия использует атомную отрасль для давления на другие государства, сообщает "Коммерсантъ". 

"Все эти причины достаточны для того, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами", — заключил президент Украины.

Под санкции попали следующие предприятия Свердловской области:

АО "Изотоп" (Екатеринбург);

ООО "Экоальанс" (Новоуральск); 

Завод электрохимических образований (Новоуральск);

ОАО "Институт реакторных материалов" (Заречный); 

АО "Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс" (Новоуральск);

Уральский электрохимический комбинат (Новоуральск);

ООО "Научно-производственное объединение "Центротех" (Новоуральск); 

АО "Центр по обогащению урана" (Новоуральск); 

Уральский электромеханический завод (Екатеринбург);

Комбинат "Электрохимприбор" (Лесной).

Ограничения включили в себя блокировку активов, запрет на выведение средств за пределы Украины и полное прекращение каких-либо торговых операций сроком на 50 лет.

Ранее сообщалось о том, что Минфин США ввел санкции против Уральского завода гражданской авиации.

Областная газета Свердловской области

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