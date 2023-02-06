Владимир Зеленский ввел санкции против десяти предприятий Свердловской области

Президент Украины подписал указ о введении санкций против 200 юрлиц России, в том числе Госкорпорации "Росатом", ее "дочек" и других компаний атомной отрасли. В санкционный список попали также 10 предприятий Свердловской области.
По мнению Владимира Зеленского, Россия использует атомную отрасль для давления на другие государства, сообщает "Коммерсантъ".
"Все эти причины достаточны для того, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами", — заключил президент Украины.
Под санкции попали следующие предприятия Свердловской области:
АО "Изотоп" (Екатеринбург);
ООО "Экоальанс" (Новоуральск);
Завод электрохимических образований (Новоуральск);
ОАО "Институт реакторных материалов" (Заречный);
АО "Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс" (Новоуральск);
Уральский электрохимический комбинат (Новоуральск);
ООО "Научно-производственное объединение "Центротех" (Новоуральск);
АО "Центр по обогащению урана" (Новоуральск);
Уральский электромеханический завод (Екатеринбург);
Комбинат "Электрохимприбор" (Лесной).
Ограничения включили в себя блокировку активов, запрет на выведение средств за пределы Украины и полное прекращение каких-либо торговых операций сроком на 50 лет.
Ранее сообщалось о том, что Минфин США ввел санкции против Уральского завода гражданской авиации.