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Политика
14 февраля 2023, 23:29

600 миллионов рублей на гостеприимство

С каждым годом туристические маршруты по родному краю становятся все популярнее. Фото: Владимир Мартьянов

С каждым годом туристические маршруты по родному краю становятся все популярнее. Фото: Владимир Мартьянов

Гранты из федерального бюджета на реализацию общественных инициатив в сфере туризма, а также программы по проектированию туристического центра Екатеринбурга поступят в бюджет Свердловской области в 2023 году. Распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства РФ Михаил МИШУСТИН.

Напомним, на федеральном уровне одобрили три заявки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на развитие туристической инфраструктуры. В общей сложности регион получит 589,7 миллиона рублей. Поддержка отрасли осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «ОГ» ранее анонсировала данное решение: как сообщал изданию первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Александр Ремезков, предварительно инициатива правительства была рассмотрена и одобрена парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований (см. номер № 26 от 4 февраля 2023 года).

Предполагается, что 332 миллиона рублей будут направлены на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов, сети маршрутов, в том числе для людей с ограниченными возможностями и проект «Демидовский маршрут». Еще 219,5 миллиона рублей пойдет на господдержку региональных программ по проектированию туристического центра Екатеринбурга.

Ранее также сообщалось о подписании распоряжения о выделении 37,9 миллиона рублей в 2023 году из федерального бюджета на проведение фестиваля «Уральская Ночь музыки» (Ural Music Night).

Официально

Два свердловских проекта – «Уральские каникулы на Чусовой» и «На Урале есть!» – вошли в топ-30 лучших турмаршрутов страны, которые Президенту России Владимиру Путину презентовала руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Оба маршрута были разработаны и внедрены командой управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

  • Опубликовано в №34 от 15.02.2023 
Областная газета Свердловской области
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