Владимир Путин: Судебная система способна защитить интересы граждан и вне Европейского суда

Владимир Путин принял участие в ежегодном совещании судов. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России в режиме видеоконференции принял участие в совещании с судьями арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Во время совещания обсуждался вопрос, способна ли судебная система защитить интересы россиян вне Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Президент выразил уверенность, что Россия должна обеспечить интересы граждан, а судебная система их надежно защитить и вне ЕСПЧ, сообщает РИА Новости.

"На мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна надежно защитить", — сказал Владимир Путин.

Напомним, в марте 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы, в сентябре вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля.