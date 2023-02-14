Темы дня

Политика
14 февраля 2023, 20:58

Владимир Путин: Судебная система способна защитить интересы граждан и вне Европейского суда

  Марина Сапожникова
Владимир Путин

Владимир Путин принял участие в ежегодном совещании судов. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России в режиме видеоконференции принял участие в совещании с судьями арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции. 

Во время совещания обсуждался вопрос, способна ли судебная система защитить интересы россиян вне Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Президент выразил уверенность, что Россия должна обеспечить интересы граждан, а судебная система их надежно защитить и вне ЕСПЧ, сообщает РИА Новости.

"На мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна надежно защитить", — сказал Владимир Путин.

Напомним, в марте 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы, в сентябре вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.02.2023, 20:58 / Политика
Владимир Путин: Судебная система способна защитить интересы граждан и вне Европейского суда
14.02.2023, 20:24 / Общество
Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность на объектах транспортной инфраструктуры Свердловской области
14.02.2023, 19:12 / Общество
На Серовском тракте задержали водителя, который ездил с подложными номерами
14.02.2023, 18:09 / Общество
Евгений Куйвашев поставил свердловскому кабмину задачи на Год педагога и наставника
14.02.2023, 17:34 / Общество
На участке скоростной трассы М-12 в Свердловской области завершаются земляные работы