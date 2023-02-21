В. Путин: «… выстраивать работу в нужном направлении»

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Во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию Президентом Владимиром ПУТИНЫМ в редакции «Областной газеты» собрались политологи, экономисты, представители общественных организаций. Сразу после окончания прямого эфира состоялось обсуждение обращения главы государства в формате круглого стола. Знакомим читателей «ОГ» с мнениями наших экспертов.

Андрей Мозолин, член Общественной палаты Свердловской области, директор центра «Аналитик»:

– Принципиальная позиция – еще раз пояснить и прежде всего для жителей всей нашей страны, присоединенных территорий, для политической и экономической элиты обоснование необходимости проведения специальной военной операции. Потому что, несмотря на то что прошел уже практически год, далеко не для всех ясны цели и предпосылки именно того, что России пришлось провести превентивную специальную военную операцию. И в данном случае Президент еще раз подчеркивает, что на самом деле и причины, и источник – это не Россия, которая занимала принципиальную правовую государственную позицию относительно того, что, ребята, дайте нам жить нормально, дайте нам жить мирно и спокойно. Но западные страны это не услышали, и в итоге получается то, что получается сегодня.

Сергей Карякин, депутат Законодательного Собрания Свердловской области:

– Очень большая поддержка будет оказана участникам СВО, и это очень правильно и важно. Большая поддержка будет оказана ОПК, и это говорит о том, что сейчас, когда мы отключились от Запада, мы будем строить свою промышленность, не надеясь на какие-то западные продукты. И я надеюсь на то, что настанет момент настоящего импортозамещения, которое будет действительно реализовано. И промышленность перейдет на абсолютно иной уровень развития, который позволит нам говорить о том, что мы станем независимыми в плане машиностроения и техники.

Евгений Старков, депутат Законодательного Собрания Свердловской области:

– Для меня как законодателя особенно важными являются те части послания, в которых Президент дает конкретные поручения.

Сегодня Владимир Владимирович дал поручение по подготовке системы поощрения управленческих команд муниципального уровня.

Мы все ждем новый закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Мотивация самого близкого к людям уровня этой публичной власти, о которой сегодня сказал Президент, несомненно, повысит качество управления, качество принимаемых решений, их соответствие запросам жителей наших муниципалитетов.

Анатолий Гагарин, профессор кафедры политических наук УрФУ, руководитель экспертного клуба Свердловской области:

– Я отметил с огромным удовольствием, что Президент привел цитату из Петра Аркадьевича Столыпина о том, что у России есть высшее право, которое нужно реализовывать совместными усилиями, – это право быть сильной. Это не самая затертая цитата, но она действительно выражает ту задачу, которую несет послание. Собственно, мы для этого сегодня и собрались: услышать, как будем становиться сильнее.

Весь комплекс социальных предложений, которые были сделаны, основан на глубоком анализе экономики, как она будет развиваться. Это то, чего ждали сейчас и представители бизнеса, и простое население. Другой блок очень важный – это обращение к молодежи. Создание условий, которые позволят получить молодому поколению стимул для развития. Послание подготовлено всеми предшествующими совещаниями, советами, которые проводил Президент. Оно подводит черту, собирает все это вместе.

Яков Силин, ректор УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор, руководитель Уральского регионального отделения Вольного экономического общества России:

– Я надеюсь, что это услышат не только в правительстве России, не только в регионах, но и бизнес. Нужно укреплять свою экономику, все для этого в стране создано. Есть вся законодательная, нормативная база, есть эффективно действующая финансовая система. Нужно, учитывая социально-экономическую, военно-политическую ситуацию вокруг России, внутри России упор делать на максимальное развитие своей экономики, ее стимулирование. Мне приятно было услышать, что одним из условий эффективного развития экономики страны Президент видит развитие базового образования и фундаментальной науки: возврат к традиционным сильным сторонам высшего образования, учитывая опыт последних трех десятилетий. Не можгут развиваться промышленность и в целом экономика без должного уровня подготовки специалистов среднего, профессионального и высшего образования.

Александр Породнов, первый вице-президент СОСПП:

– Президент России обратил внимание на проблемы, о которых говорит Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей. Во-первых, это кадровый вопрос. Необходимо подготовить в ближайшие пять лет более одного миллиона специалистов рабочих профессий. Это серьезная задача, необходимость решения которой назрела давно. Во-вторых, Владимир Владимирович говорил о конкретных мерах поддержки, которые востребованы у предпринимателей. Например, промышленная ипотека. В-третьих, много внимания было уделено логистике, развитию транспортных коридоров, инфраструктурных проектов. Немаловажна и модернизация сферы ЖКХ. Это то, на что сегодня нужно обратить внимание.

Сергей Полыганов, директор фонда «Бажов»:

– В своем выступлении Президент отдельно остановился на том, что государство будет вкладывать большие средства в развитие ЖКХ. Понятие ЖКХ очень широкое – это и чистая вода и, в конце концов, качество жизни каждого из россиян. Я благодарен президенту за то, что он обратил внимание на такую важную тему.

Кроме того, Президент уже не первый раз говорит, что нормальный человек думает в первую очередь о том, насколько у него хорошо дома. И поэтому те богатые люди, которые унесли из своего дома часть своего имущества, сейчас расхлебывают последствия. И я согласен, что простые люди не понимали и не понимают таких поступков. Для нормального русского мужика всегда главная задача была все нести в дом. Мы делаем все для того, чтобы наш дом, наша страна, были безопасными, были красивыми и удобными.

Юлия Силина, Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, вице-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса, Союз российских женщин:

– Обратила внимание на два очень важных момента. Первое, Президент в очередной раз обозначил, что курс на поддержку отечественного производителя останется неизменным. В последнее время мы реально почувствовали на себе заботу государства в этом вопросе. В сегодняшних экономических условиях, когда западные предприятия ушли с рынка, для нашего бизнеса возникли ниши, открылись большие возможности, это важно.

Второе, поддержка участников специальной военной операции и их семей. Уверена, семья каждого участника специальной операции должна быть в зоне особого внимания. Очень важны внимание государства, внимание общества. Я как член правления Союза женщин России занимаюсь этой работой. Рассматриваю этот пункт послания Президента как поручение.

Владислав Пинаев, глава Нижнего Тагила (по телефону из Москвы, с церемонии оглашения в Гостином дворе):

– Сегодня заявления и предложения Президента зал, в котором мне посчастливилось находиться лично, приветствовал не просто аплодисментами, а аплодировал стоя.

Думаю, что тагильчане вместе со мной готовы стоя приветствовать поручение Владимира Владимировича о специальной программе льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК и строительстве такого арендного жилья «в городах – наших значимых оборонных центрах». Мы с гордостью носим неформальное имя «Путинград» и полученное в прошлом году звание «Город трудовой доблести». Слова Президента о том, что «в конструкторских бюро, в научных коллективах трудятся и опытные специалисты, и всё больше молодых людей, талантливых, квалифицированных, нацеленных на прорыв, верных традициям русских оружейников» – это про Нижний Тагил. Мы обязательно включимся в эту программу!

Игорь Кабец, глава Первоуральска:

– Владимир Владимирович отметил, что «нужно существенно расширить проект «Профессионалитет», в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия и работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы исходя из потребностей экономики. Задача конкретная – за ближайшие пять лет подготовить специалистов рабочих профессий для различных сфер».

В Свердловской области профессионалитет по металлургической области представлен в трех городах, в том числе в Первоуральске, в Образовательном центре на базе металлургического колледжа. Наш город давно занимается развитием этой темы в рамках проекта «Уральская инженерная школа». В городе открываются кабинеты ранней профориентации. Начиная со школы мы рассказываем ребятам о всех направлениях, которым они могли бы посвятить себя. Даем возможность самореализоваться. Очень важно воспитывать современную молодежь, давая ей возможность получить новые востребованные специальности. Готовя рабочих-профессионалов, мы прививаем молодежи чувство патриотизма к Родине, ответственность, любовь к труду и уважение к человеку труда.

Евгений Писцов, глава Березовского:

– Очень много из прозвучавшего сегодня в послании Президента созвучно с чаяниями простых людей, живущими в городах и муниципалитетах нашей необъятной Родины. Для меня одной из самых важных стала тема о тех огромных возможностях, которые открываются перед нашей страной в части развития различных отраслей экономики, в том числе критически важных. И здорово, что в ближайшие пять лет будет подготовлен миллион специалистов для того, чтобы обеспечить это развитие.

Кровеносной системой экономики является транспортная инфраструктура. Президент еще раз сделал акцент на строительстве скоростной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург, а также сказал о том, что в течение следующего года 85% дорог крупнейших агломераций будут доведены до нормативного состояния. Это очень сильно обнадеживает, но и ставит перед всеми нами серьезные задачи по выполнению этих решений.

Светлана Менюрова, ректор Уральского государственного педагогического университета:

– В своем послании Президент отметил значимость педагогического труда. В Год педагога и наставника крайне важно воздать слова благодарности педагогическим работникам всех уровней образования: от дошкольного до высшего. Ведь именно их труд является фундаментом, основой формирования культуры, технологического прогресса нашей страны.

Очень важно, что Президент подчеркнул значимость возвращения к специалитету. Такая традиция российского образования, которая десятилетиями закрепляла высокое качество подготовки, важно, своевременно и необходимо. Специалитет – это то реальное будущее, которое мы планируем сейчас осваивать, создавать и давать путевку в жизнь молодым специалистам на благо развития нашей страны.

Александр Высокинский, сенатор Российской Федерации:

– Вот три приоритетных блока, на которые хотел бы обратить особое внимание. Это блок, связанный с нашей позицией по спецоперации, позиция по развитию страны, позиция по нашему отношению к коллективному Западу.

Совершенно четко обозначены приоритеты. И это очень важно. Чтобы не было никаких двояких толкований, и наши западные «партнеры» никаких иллюзий не питали. Другой момент, очень важный, – это человеческий потенциал. В первую очередь, образование наших граждан, в том числе, специальное, техническое образование, приоритет рабочих профессий. Для Свердловской области это важно.

И еще, в отношении экономики: да, у нас есть партнеры, но мы надеемся на свои силы. «Это время не только вызовов, но и возможностей. Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи» – так сказал Президент. Особенно важно для нашего промышленного региона – это усиление мер поддержки и новые возможности развивать производство промышленной продукции и производство средств производства, восстанавливать и внедрять новые технологии.

Виктор Шептий, сенатор Российской Федерации:

– В Послании прозвучали очень важные предложения по укреплению нашего военного потенциала. Доведения не менее 90 процентов до современного вооружения, техники, снаряжения, обмундирования. Но при этом Президент обратил внимание, что у нас практически не было падения экономики. А во многих отраслях появился рост. И сегодня задачи, поставленные по развитию промышленности, перекликаются и с задачами по развитию в социальной сфере – увеличение средств по многим направлениям, поддержка семей с детьми, материнский капитал, в том числе и для освобожденных территорий.

Возникло новое очень важное предложение, очень важное, которое мы все вместе должны реализовать, это уже сложившаяся практика оказания помощи семьям военнослужащих, гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий, нашим воинам – будет в самое ближайшее время создан специальный государственный фонд. Его структуры будут представлены в каждом регионе. И тот опыт, который в Свердловской области наработан, а мы являемся одними из лидеров, это общепризнанно, по оказанию помощи в рамках акции «Мы вместе», мы этот свой опыт применим, чтобы систематизировать эту работу в этой новой структуре.

Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области:

– Очень много из того, что было озвучено в послании Президентом, нам с вами реализовывать здесь «на земле». Надо развивать промышленную ипотеку, инвестиционные проекты. И с другой стороны тема, о которой долго говорилось, и Президент ее сегодня артикулировал – деньги на Запад больше не уходят, объективно они все больше остаются в стране, а значит, здесь и вкладываются. С учётом роста объема инвестиций, с учетом спроса, работы будет много. Мы рады, что у нас появилось еще одно мощное деловое объединение – молодежное. Очень хорошо, что молодые промышленники объединяются. Если у них есть желание, если они трудолюбивы, предприимчивы, правительство Свердловской области готово оказывать им всяческую поддержку.

Татьяна Мерзлякова, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

– В Послании Президента Федеральному Собранию мы услышали конкретные ответы на те вопросы, с которыми пришли сегодня, которые волнуют многих. И самая ключевая установка, которую всем дал глава государства: «Победить Россию на поле боя невозможно». С этой установкой мы и дальше будем работать

Особое слово было сказано о семьях погибших воинов. В поддержке нуждаются и люди с реальным боевым опытом, которые должны быть востребованы в военных институтах, в работе с молодежью, в государственной службе. Слова Президента о том, что Родина высоко оценивает их вклад в защиту Отечества, отозвались у всех, кто слушал сегодня Послание.

Впереди у нас — много непростой работы. Но работать нам предстоит с той уверенностью в будущем, которую дал нам сегодня Президент.

Людмила Бабушкина, председатель Законодательного Собрания Свердловской области:

– Выступая с Посланием Федеральному Собранию, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин акцентировал внимание на целях и задачах специальной военной операции, на мужестве и решимости, которые проявляют наши герои, солдаты и офицеры в ходе боевых действий. Прозвучала информация о том, что в нашей стране создается специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Структуры этого фонда должны быть развернуты во всех регионах России уже в 2023 году.

Глава государства также отметил, что считает необходимым установить для всех участников специальной военной операции регулярный отпуск не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.

Одновременно Президент Российской Федерации предложил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников ОПК. Ставка аренды по этой программе будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство.

Это важно для таких регионов, как Свердловская область, чьи оборонные предприятия играют значительную роль в обеспечении безопасности страны.

Выступая с Посланием Федеральному Собранию, Президент России затронул практически все стороны жизни россиян. Он говорил об экономике, жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, культуре, о других сферах. И по всем этим направлениям прозвучали конкретные предложения.

Мы, депутаты региональных парламентов, готовы подключиться к большой работе по формированию законодательной базы, необходимой для решения всех задач, обозначенных сегодня главой государства.

Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловского творческого Союза журналистов:

– Я бы отметил содержательность, аргументированность, сдержанность, взвешенность, спокойный, но в то же время решительный тон Послания Президента.

Как и ожидалось, одной из главных тем стала специальная военная операция (СВО). Президент в очередной раз дал очень точные оценки. Не мы начали войну на Донбассе в 2014 году. Сегодня мы силой пытаемся эту войну прекратить. И мы не воюем с Украиной. Мы воюем с нацизмом! И, как сказал Владимир Путин, мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно добьемся своих целей!

Я всецело поддерживаю и создание специального Фонда помощи бойцам СВО, о котором было заявлено в Послании. Считаю, это очень важно, жизненно необходимо.