Евгений Куйвашев ответил на заявление главы ЧВК "Вагнер" о работе свердловских властей

Евгений Куйвашев ответил на заявление Евгения Пригожина. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области ответил на критическое высказывание главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о регионе.

Евгений Пригожин заявил, что в России есть субъекты, которые "гадят и не поддерживают СВО". К таким регионам глава ЧВК "Вагнер" отнес ЯНАО и Свердловскую область. Также он затронул тему с назначением Игоря Пушкарева руководителем музея истории Екатеринбурга, обвинив его в том, что он выступает против спецоперации.

Губернатор Свердловской области ответил на заявление оппонента. Дословный комментарий опубликовал telegram-канал "Не для протокола".

"В очередной раз Евгений Пригожин не смог пройти мимо Свердловской области. Каждый раз ему все сложнее придумывать, к чему придраться, как еще обидеть наш регион. На этот раз он почему-то заявил, что у нас творится "беспредел".

"Беспредел", Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся", — сказал Евгений Куйвашев.