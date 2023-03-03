«Это очень серьезный ресурс». «Женское движение Единой России» объединяет общественные организации

Людмила Бабушкина (в центре) на совещании с региональными координаторами и председателями общественных советов партпроекта «Женское движение Единой России». Фото: Полина Зиновьева

В Тюмени прошел форум активистов партийного проекта «Женское движение Единой России» регионов Уральского федерального округа. Его участники обсудили ход реализации в субъектах УрФО Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы и работу по расширению сотрудничества с работающими в округе женскими общественными организациями, а также наметили планы на перспективу. Свердловскую область на форуме представляли председатель Законодательного Собрания, координатор проекта в регионе Людмила БАБУШКИНА, депутат Заксобрания, председатель общественного совета движения Елена ТРЕСКОВА и глава регионального отделения Союза женщин России Ирина ЧЕМЕЗОВА.

Значимость и статусность мероприятия стала понятна уже с первых минут его работы. По видеосвязи к участницам форума обратились замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова и полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Дарья Лантратова отметила, что в УрФО из 168 тысяч членов «Единой России» 62 % – женщины. Главами городского и местного самоуправления на территории федерального округа работают 257 женщин – членов партии «Единая Россия», более 2800 женщин являются депутатами всех уровней законодательной власти.

– Это очень серьезный ресурс для реализации самых разных и прежде всего – социально значимых проектов. Очень надеюсь на ваше участие в реализации положений Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Это одна из ключевых задач для нашего партийного проекта, – подчеркнула Дарья Лантратова.

Владимир Якушев в своем выступлении обратил внимание, что за последние годы женские общественные организации в нашей стране получили большое развитие, а с начала проведения специальной военной операции созидательная роль женщин стала просто незаменима.

– Вы развиваете потенциал территорий, на которых живете, реализуете социальные проекты, помогаете тем, кому нужна помощь, – сказал полпред.

Как отметила координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», депутат Госдумы РФ Наталия Полуянова, необходимость объединить усилия различных общественных организаций особенно остро стала ощущаться с начала спецоперации, но окончательно оформилась в партпроект в ноябре прошлого года.

– «Женское движение Единой России» – это платформа для сотрудничества политиков, предпринимателей, общественников. Самая главная цель движения – объединиться, чтобы быть вместе со страной. Объединиться в гуманитарной миссии, в работе с людьми, во взаимопомощи. Объединиться, чтобы каждая женщина могла реализовать свой потенциал. Ведь вместе мы – сила, – подчеркнула координатор партпроекта.

По словам Наталии Полуяновой, всплеск предпринимательства в стране вызван не только санкциями и освобождением экономических ниш из-за ухода иностранного бизнеса, но и тем, что многие женщины стали заниматься бизнесом мобилизованных мужей, создали предприятия, ориентированные на нужды СВО, где шьют теплое белье и балаклавы для бойцов, плетут маскировочные сети, изготавливают тактические носилки, производят сублимированные супы.

– На конец 2022 года в структуре экономики было зарегистрировано более 6 млн единиц малого и среднего бизнеса, из которых более 40 % – это бизнес, который ведется женщинами, – отметила Наталия Полуянова.

По ее словам, в стране принимаются десятки законов, нормативных актов, которыми вводятся меры поддержки предпринимательства, но не все, кто им занимается, умеют пользоваться льготами и преференциями. «Женское движение Единой России» берет на себя задачу информировать и консультировать предпринимательниц. В рамках движения для его участниц уже организуются образовательные семинары и практикумы, круглые столы и дискуссионные клубы.

Фото на память (слева направо): Людмила Бабушкина, губернатор Тюменской области Александр Моор, Наталия Полуянова, Ирина Чемезова и Елена Трескова. Фото: Полина Зиновьева

Координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Свердловской области, председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина поделилась с участниками форума в Тюмени результатами реализации в нашем регионе предыдущей Национальной стратегии действий в интересах женщин:

– Им оказывалась поддержка, направленная на повышение их конкурентоспособности, на освоение во время отпуска по уходу за ребенком дополнительных профессиональных навыков. Только в 2022 году за счет средств областного и федерального бюджета профессиональное обучение прошли более 7,5 тысячи женщин. На Среднем Урале активно поддерживается женское предпринимательство. В прошлом году помощь в открытии собственного дела получили более 5 800 безработных женщин.

Как подчеркнула Людмила Бабушкина, в новом документе существенно расширен перечень показателей, по которым осуществляется оценка государственной политики в интересах женщин. Результативность данной работы будет оцениваться по таким важнейшим критериям, как: ожидаемая продолжительность жизни; доля женщин, имеющих высшее или среднее профессиональное образование; уровень безработицы; уровень занятости женщин; количество организаций социального обслуживания, оказывающих помощь женщинам в трудной жизненной ситуации.

– В Свердловской области введено множество социальных гарантий и мер поддержки для многодетных матерей, семей военнослужащих, предпринимателей, но важно донести эту информацию до адресатов, – подчеркивает председатель общественного совета регионального отделения «Женского движения Единой России» Елена Трескова. – Для этого мы планируем создавать консультационные центры на базе местных отделений и общественных приемных партии .

Подводя итоги Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области, координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Свердловской области: – С координатором партпроекта «Женское движение Единой России» Наталией Полуяновой мы только что обсудили наше предложение – организовать уже в июле этого года на площадке «Иннопрома» в Екатеринбурге выставку женских проектов и инициатив. Идея нашла поддержку. Заинтересовал Наталию Владимировну и опыт работы свердловской общественной организации «Женский парламент». Сегодня стоит задача готовить женщин-депутатов, женщин-политиков, и мы готовы предоставить наши наработки в этой сфере коллегам из других регионов. Мы же в свою очередь будем внедрять в Свердловской области опыт общественных организаций из других субъектов РФ. Елена ТРЕСКОВА, депутат ЗакСО, председатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России» в Свердловской области: – Один из проектов, направленных на улучшение здоровья женщин, о которых шла речь на форуме, мы уже начали реализовывать в нашей области. Называется он «Федеральная медицина для вас». 27 и 28 февраля высококвалифицированные специалисты – репродуктологи, акушеры-гинекологи провели на базе медучреждений Ирбита и Байкалово прием женщин, которые хотят иметь детей, но из-за проблем со здоровьем не могут этого сделать. В Ирбите углубленный осмотр прошли 37 человек, в Байкалово – 50. Все они получили маршруты дальнейшего обследования и лечения. Реализовать этот проект мы смогли с помощью Института охраны материнства и младенчества, при поддержке областного минздрава. Ирина ЧЕМЕЗОВА, председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России: – У регионального отделения Союза женщин России в Свердловской области уже выстроилось активное взаимодействие с «Женским движением Единой России». Намечено много планов по эффективной реализации приоритетных направлений Национальной стратегии действий в интересах женщин, таких как женское предпринимательство и наставничество, укрепление и поддержание женского здоровья, качественное женское образование, укрепление роли женщин в общественно-политической жизни страны. Надеюсь, что совместное эффективное сотрудничество приведет к отличным результатам.