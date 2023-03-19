Свердловские предприятия попали в санкционный список президента Украины

Украина прекращает торговые операции с этими предприятиями, блокирует перевозку их продукции через свою территорию и блокирует активы. Фото: Галина Соловьева

Под санкции главы Украины Владимира Зеленского попали три завода Свердловской области и шесть руководителей уральских предприятий. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте.

В перечень попали: 144-й бронетанковый ремонтный завод, который находится в Екатеринбурге и занимается обслуживанием бронетехники; Верхнетуринский машиностроительный завод, изготавливающий продукцию для военно-промышленного комплекса; Серовский механический завод, который производит инструменты для нефтедобывающей и горнорудной промышленности.

Украина прекращает торговые операции с этими предприятиями, блокирует перевозку их продукции через свою территорию и блокирует активы. Ограничения будут действовать 10 лет для екатеринбургского и серовского заводов и 5 лет для верхнетуринского.

Также в новом санкционном списке Владимира Зеленского 6 жителей Свердловской области:

генеральный директор завода № 9 Олег Емельянов (предприятие производит артиллерийское вооружение);

руководитель компании по ремонту и обслуживанию летательных аппаратов "УралАвиаСервис" Ирина Кадникова;

генеральный директор АО "Верхнетуринский машиностроительный завод" Владимир Коробко;

генеральный директор АО "Уральский завод транспортного машиностроения" Дмитрий Семизоров;

генеральный директор нижнетагильского предприятия по производству емкостей для криогенных продуктов АО "Уралкриомаш" Дмитрий Скоропупов;

главный конструктор и генеральный директор АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Андрей Терликов.

Санкции блокируют их активы на территории Украины, предотвращают вывод денежных средств за пределы страны и запрещают въезд на территорию государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ввел санкции против детского омбудсмена Свердловской области Игоря Морокова.