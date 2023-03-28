Академический попал в историю

Первое весеннее заседание Заксобрания началось с выступления председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. Фото: Полина Зиновьева

Вчера началось 19-е заседание Законодательного Собрания. Одним из главных вопросов повестки его первого дня стал доклад председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла КРАШЕНИННИКОВА о деятельности в 2022 году и планах на текущий год. Он, в частности, сообщил, что в федеральный парламент внесен законопроект о создании Академического районного суда в Екатеринбурге. Это стало ответом на инициативу свердловских депутатов. Новый районный суд создается впервые в истории современной России. Уже известно, что он начнет свою работу до 1 марта 2025 года.

Павел Крашенинников рассказал свердловским депутатам об изменениях, внесенных в федеральное законодательство в связи со специальной военной операцией и включением в состав Российской Федерации новых территорий. А также – о проводимой им совместно с коллегами большой работе по совершенствованию законов в сфере обращения с недвижимостью и по развитию системы публичной власти в субъектах РФ.

Среди решений, предлагаемых федеральными законодателями в этой сфере, есть и касающиеся непосредственно нашего региона. Павел Крашенинников сообщил, что в Государственную Думу РФ внесен законопроект о создании Академического районного суда. По его словам, уже получены положительные заключения на него от Администрации Президента РФ, Правительства и Верховного суда.

Суд в Академическом начнет свою работу до 1 марта 2025 года. Сразу после его создания в районе начнется формирование других территориальных подразделений федеральных ведомств – прокуратуры, МВД, Следственного комитета и т. д.

– Это первый случай создания в России нового районного суда (за годы, прошедшие со времен Советского Союза). До сих пор все вопросы с районными судами в стране решались за счет перенарезки размеров обслуживаемой территории, изменения статуса суда, пересмотра количества работающих судей. История, конечно, удивительная. Это чрезвычайно важно для Екатеринбурга, – отметил Павел Крашенинников.

Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина напомнила, что свердловские законодатели уже неоднократно пытались инициировать вопрос о создании Академического районного суда. Однако дело сдвинулось только после того, как к его решению подключился Павел Крашенинников.

– Мы уже подготовили от Законодательного Собрания Свердловской области необходимые документы о поддержке этого проекта федерального закона и направим их в Государственную Думу, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Сегодня, во второй день заседания, депутатам Законодательного собрания предстоит принять ряд важных социальных и экономических законов. В частности, это касается законопроектов, создающих дополнительные стимулы для предпринимателей инвестировать в строительство на территории Свердловской области школ и детских садов и предполагающих введение пониженной ставки в размере 13,5 % по налогу на прибыль для организаций – участников специальных инвестиционных контрактов, которые заключены без участия РФ после 14 марта 2022 года. Накануне их приняли в первом чтении.

Подробности читайте в завтрашнем номере «ОГ»