Бизнесу добавили мотивации

Губернатор мотивирует бизнес инвестировать в социальные проекты. Фото: Екатеринбург.рф / Департамент информполитики Свердловской области

На завершившемся вчера втором заседании весенней сессии Законодательного Собрания депутаты приняли ряд важных законов социально-экономической направленности. В частности, они одобрили инициированные губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ законопроекты, стимулирующие предпринимателей инвестировать в строительство на территории области школ и детских садов, а также в реализацию проектов импортозамещения. Предпринимательское сообщество решения поддержало.

Для инвесторов и социального бизнеса

Изменения в закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» на пять лет освобождают строительные компании от уплаты налога на имущество по объектам образования. На такую льготу может рассчитывать инвестор, вложивший более 200 миллионов рублей в возведение, реконструкцию или модернизацию школы, где смогут учиться не менее 100 человек, или 100 миллионов рублей в строительство, реконструкцию или модернизацию детского сада, рассчитанного на 50 и более детей.

Льгота будет распространяться на объекты, сданные в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года. По мнению экспертов, образовательные учреждения за счет частных инвесторов будут возводиться прежде всего в местах массовой жилой застройки. По оценкам регионального минэкономики, это поможет создать дополнительную инфраструктуру для образования на 1,5 млрд рублей.

Закон «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» призван поддержать свердловские промышленные предприятия. Поправки в закон позволяют предприятиям, инвестирующим в импортозамещение, заключать на уровне региона специальный инвестиционный контракт (СПИК). Такой порядок уже действовал в Свердловской области до 2019 года, но впоследствии возможность заключения СПИК на уровне субъектов была приостановлена постановлением Правительства РФ. После того как 1 января 2023 года ограничение сняли, губернатор Евгений Куйвашев поручил вернуть меру поддержки.

Теперь обнулить налог на имущество и снизить налог на прибыль до 13,5 процента смогут предприятия, инвестирующие в современное импортозамещающее производство свыше 300 миллионов рублей.

В настоящее время региональное министерство промышленности и науки уже ведет переговоры с компаниями, заинтересованными в заключении специального инвестконтракта. Среди них предприятия машиностроения, фармацевтики и металлургии.

— Это позволит стимулировать организации к заключению специальных инвестиционных контрактов со Свердловской областью, что будет способствовать повышению промышленного потенциала региона и внедрению импортозамещающих технологий. Установление таких налоговых льгот соответствует целям и задачам государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2027 года, – говорит председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

В Союзе промышленников и предпринимателей Свердловской области (СОСПП) позитивно оценили принятый закон.

— Принятое решение, без сомнения, дополнит существующий набор региональных мер поддержки промышленных предприятий, что крайне важно в нынешних реалиях. Позитивно то, что сделан акцент на реализации проектов по импортозамещению. Наш Союз будет вместе с правительством работать над информированием предприятий и разъяснением особенностей применения принятых налоговых преференций», — считает первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

Земельный вопрос

Еще один важный принятый депутатами документ – поправки в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», упрощает для бизнеса процедуру получения при реализации масштабных инвестиционных проектов участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Например, это касается заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта, который предполагает создание индустриального промышленного парка. Среди требований по применению данной нормы — создание не менее 10 новых рабочих мест в расчете на один гектар площади или капитальные вложения в объекты не менее 20 миллионов рублей в расчете на один гектар площади индустриального парка.

Среди условий предоставления земли обозначено, что на ней будут возведены объекты жилой, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для работников предприятий индустриального парка.

В настоящее время на территории области действуют десять промышленных парков. По предварительным расчетам, необходимо обеспечить сопутствующей инфраструктурой не менее пяти тысяч человек. Речь идет о строительстве жилья, детсадов, школ, инженерных сетей и дорог.

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