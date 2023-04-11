Госдума сегодня рассмотрит поправки о цифровизации воинского учета

Система воинского учета станет более прозрачной. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 11 апреля, Госдума РФ рассмотрит поправки в закон "О воинской обязанности и воинской службе", которые предполагают цифровизацию системы воинского учета. Об этом накануне заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, единая база воинского учета позволит избежать множества ошибок при призыве на службу, часть которых была выявлена при проведении частичной мобилизации осенью 2022 года. Так, традиционные повестки под расписку сохранятся, однако теперь они будут дублироваться в электронной форме.

"Единый реестр военнообязанных будет создан на базе государственно информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными. Это сведет к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом", — сказал Андрей Картаполов.

Он отметил, что многие операции будут производиться дистанционно, необходимости присутствовать лично не будет. Например, первичная постановка на учет или снятие с учета, внесение изменений в учетные данные. Кроме того, новая база данных будет содержать информацию о составе семьи гражданина, его здоровье, наличии брони, отсрочек, а также месте реального проживания. Это позволит избежать "ошибочных" повесток тем, кто не подлежит призыву.

Также депутаты предлагают расширить ограничительные меры для уклонистов. Им могут ограничить сделки с недвижимостью, регистрацию ИП, права на управление транспортом и выезд из страны.

Если депутаты сразу поддержат инициативу на пленарном заседании нижней палаты парламента, то уже 12 апреля закон может быть одобрен и Советом Федерации.

Напомним, в Свердловской области будет создан пилотный центр военно-спортивной подготовки.