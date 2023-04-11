Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с главным раввином Екатеринбурга и Свердловской области

Губернатор поблагодарил еврейскую общину региона за вклад в укрепление традиций дружбы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев 11 апреля провел рабочую встречу с главным раввином Екатеринбурга и Свердловской области Зелигом Ашкенази. Губернатор поздравил с праздником Песах всех уральцев, исповедующих иудаизм.

Как отмечает департамент информационной политики региона, в этом году праздник в память об Исходе из Египта отмечается с вечера 5 апреля до вечера 14 апреля. Песах учит еврейский народ чтить свою историю и бережно хранить свои национальные традиции, многовековую культуру и веру.

Губернатор отметил, что в Свердловской области с уважением относятся к вере и традициям всех народов, живущих на территории региона.

"Высоко ценю деятельность Екатеринбургского еврейского общинного центра "Синагога". Реализуемые здесь социальные, просветительские, культурные и спортивные проекты во многом служат сплочению людей, поддержанию созидательного настроя в обществе", — подчеркнул губернатор.

Зелиг Ашкенази поблагодарил Евгения Куйвашева за взаимодействие с центром "Синагога" и всей еврейской общиной Свердловской области.

Ранее в столице Урала прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-летию со дня освобождения Освенцима.