«Мы готовы к новым свершениям»

Лучшие работники НПОА получили награду из рук Алексей Шмыкова. Фото: Полина Зиновьева

В День космонавтики, по поручению губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА первый заместитель главы региона Алексей ШМЫКОВ вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма лучшим сотрудникам НПО автоматики (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Кроме того, ряд специалистов предприятия был отмечен наградами Роскосмоса, регионального Законодательного Собрания, и администрации Екатеринбурга.

Свой профессиональный праздник коллектив НПО автоматики встречает не только торжественными мероприятиями, но и масштабными планами. На предприятии приступили к разработке первой в России трансформируемой системы управления для ракеты-носителя «Амур-СПГ», которая может быть установлена на многоразовые, одноразовые, пилотируемые и грузовые версии ракеты (подробнее об этом читайте в № 77 «ОГ» от 12 апреля).

Выступая с поздравительной речью, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков выразил уверенность в успехе нового проекта. По его словам, НПО автоматики, пройдя путь от конструкторского бюро до крупного производственного объединения, своей многолетней работой доказало умение создавать качественные и эффективные системы управления, отвечающие всем современным вызовам.

— Сегодня перед страной, регионом и перед вами стоят совершено новые задачи. Уверен, что накопленный опыт, мощный производственный и научно-технический потенциал позволят справиться с современными вызовами. И новое направление будет активно развиваться, – подчеркнул Алексей Шмыков.

Инженеры объединения автоматики уже создали и успешно защитили эскизный проект системы управления для ракеты-носителя. Важно, что все приборы будут изготовлены из отечественных материалов с использованием уникальных технических решений.

– Почти каждый месяц с космодромов Байконур, Плесецк или Восточный успешно стартуют ракеты-носители семейства «Союз-2» с системами управления разработки и изготовления нашего предприятия. В ближайшем будущем нас ждут новые задачи по разработке систем управления для космических ракет. И я уверен, что мы вместе готовы к новым свершениям и достижениям. Реализация проекта позволит значительно сократить затраты как на запуск ракет, так и на доставку полезного груза на орбиту, – говорит генеральный директор НПО автоматики Михаил Изюмов.

Всего 12 апреля заслуженные награды за активную и плодотворную работу, большой вклад в создание образцов новой техники и развитие ракетно-космической отрасли получили свыше ста сотрудников НПО автоматики.