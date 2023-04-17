На избирательные участки Арамиля пришли представители всех возрастов. Фото: Общественная палата Свердловской области

16 апреля в Арамиле прошли довыборы в городскую думу по трехмандатному избирательному округу. С большим отрывом победили выдвиженцы партии «Единая Россия». Голосование в Арамильском городском округе стало первым в нынешнем политическом сезоне. В регионе пройдет еще 11 кампаний, из которых самыми крупными и, по мнению экспертов, интересными станут довыборы в Заксобрание и выборы депутатов Екатеринбургской городской думы.

Выборы в Арамильском городском округе были проведены в связи с досрочным прекращением полномочий трех народных избранников. Голосование проходило по трехмандатному избирательному округу № 1 на двух участках. При такой схеме мандаты получают кандидаты, занявшие три первых места.

Конкуренция была реальная. По три кандидата выдвинули «Единая Россия» и ЛДПР, по два – «КПРФ» и «Справедливая Россия», также участвовали два самовыдвиженца. Участие в голосовании приняли 614 человек – 16,72% от числа зарегистрированных избирателей. За процедурой волеизъявления следили 16 наблюдателей: 12 от кандидатов и четверо от региональной Общественной палаты Свердловской области.

«Внимание к дополнительным выборам депутатов Арамильской городской думы было пристальное. Обращения, вопросы наблюдателей и кандидатов оперативно рассматривались. Жалоб, касающихся нарушения процедуры голосования и подсчета, не было. Дополнительные выборы признаны состоявшимися и действительными», – сказала «Областной газете» председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко.

В итоге с большим отрывом победили представители «Единой России»: Олег Костин (63,84% голосов), Анастасия Соловьева (64,01%) и Татьяна Тихонова (55,21%).

«Дополнительные выборы депутатов думы Арамильского городского округа – первые в Свердловской области в этом сезоне. Они прошли легитимно, в штатном режиме. На участки пришли представители всех возрастов. Особенно порадовала заинтересованность молодежи», – отметил руководитель рабочей группы по организации общественного наблюдения на выборах и защите прав избирателей Общественной палаты Владимир Винницкий.

Арамильские выборы стали прелюдией к еще 11 избирательным кампаниям, которые пройдут в этом году, но уже в рамках Единого дня голосования 10 сентября. По мнению экспертов, наиболее интересной и яркой может стать кампания по выборам в представительный орган власти столицы Среднего Урала и довыборы в Законодательное Собрание по Ирбитскому округу.

«Выборы в Арамиле стали своеобразным индикатором открывающегося электорального сезона. Близость Арамиля технологи, безусловно, использовали для обкатки новых подходов. Выборы в гордуму Екатеринбурга простыми не будут, снизилось количество мандатов по партийным спискам, значит кандидатам нужно будет больше общаться с избирателями лицом к лицу. Им придется что-то говорить», – отметил директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин.

Выборы в Екатеринбурге: меньше да лучше Екатеринбургская городская дума утвердила новую схему выборов. 25 человек будут избираться по одномандатным округам, десять – по партийным спискам (а не 50 на 50, как в прошлом созыве). Таким образом, в думе станет на 1 депутата меньше. По задумке, новая нарезка избирательных округов обяжет избранников быть ближе к народу. Сегодня на каждого из 18 депутатов-одномандатников приходится почти по 60 тысяч избирателей. Если депутатов станет 25, то на каждого придется по меньшему числу избирателей. Соответственно, появится больше возможностей уделить внимание каждому жителю своего округа.

Кстати 10 сентября 2023 года в Единый день голосования состоятся: дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания области по Ирбитскому округу № 13 (место стало вакантным после ухода в Совет Федерации Виктора Шептия );

); выборы в городские думы Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Качканара;

довыборы одного депутата думы ГО Белоярский;

в сельских поселениях Восточное и Галкинское одновременно будут выбирать глав и депутатов местных дум;

в сельском поселении Обуховское выберут депутатов местной думы.