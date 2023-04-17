Педагогическая поездка

На встречу с педагогами после посещения социальных объектов в Красноуфимске Евгений Куйвашев пришел в хорошем настроении. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области вчера совершил рабочий визит в Красноуфимск. Глава региона посетил стройплощадку, где будет возводиться дом для учителей и медиков, вручил ключи от автобуса юным спортсменам, осмотрел новую школу и встретился с педагогами города. Корреспонденты «Областной газеты», работавшие в этой поездке, отмечают, что ее явно «образовательный» уклон был не случаен. И это особенно символично воспринимается в объявленный Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ Год педагога и наставника.

В самый западный муниципалитет области Евгений Куйвашев отправился на скоростной «Ласточке», запущенной в октябре прошлого года – кстати, по его инициативе. Губернатор уделяет большое внимание развитию в регионе комфортного пригородного железнодорожного транспорта. «Ласточки», еще не так давно бывшие экзотикой, стали привычной повседневностью. Ежегодно расширяется список городов и сел, куда можно быстро и удобно добраться из Екатеринбурга.

Жители по достоинству оценили нововведение. По данным Свердловской пригородной компании (СПК), уже сейчас в пиковые дни загрузка электропоезда достигает 100%. Всего с момента запуска перевезено уже более 105 тысяч пассажиров. А с 17 апреля, для удобства жителей, у «Ласточки» Екатеринбург – Красноуфимск вводится дополнительная остановка в селе Киргишаны Нижнесергинского района. При этом время в пути до конечной станции не изменится.

Первым объектом, который посетил губернатор в Красноуфимске, стала площадка на улице Ухтомского, где в самое ближайшее время начнется возведение нового пятиэтажного дома – особого. Большинство квартир в нем получат молодые специалисты – учителя и врачи.

Начать свой визит именно отсюда глава региона решил, видимо, не случайно. Буквально неделю назад, во время личного приема граждан, к Евгению Куйвашеву обратилась учитель русского языка и литературы из красноуфимской средней школы № 2 Маргарита Мухарлямова. Просьба касалась обеспечения служебным жильем работников образования и здравоохранения. О том, насколько она для Красноуфимска актуальна, можно судить на примере самой Маргариты. Девушка, отучившись в педагогическом институте по целевому набору, вернулась в родной город – по ее словам, другого варианта она и не предполагала. И тут остро встала проблема жилья. Дело в том, что Маргарита из многодетной семьи. У родителей есть частный дом, но жить там молодому специалисту не совсем удобно, а снимать жилье самой довольно накладно. Теперь, благодаря губернатору, проблема решена.

Пятиэтажный дом на 95 квартир рассчитан на 132 жильца. Он будет построен в пешей доступности от торговых центров, железнодорожного вокзала, поликлиники. Как рассказал «ОГ» глава Красноуфимска Михаил Конев, квартиры для бюджетников в нем администрация города выкупит. Средства в сумме 173 млн рублей будут выделены поэтапно из областного бюджета. В этом году по поручению губернатора власти приобретут сразу 21 квартиру и выделят их в качестве служебного жилья учителям и медикам. В 2024 году предполагается выкупить еще 49 квартир. Этот вопрос пока находится в проработке.

Квартиры в доме будут сдаваться сразу в чистовой отделке, говорит представитель компании-застройщика Ольга Русинова. Новоселам нужно будет только расставить мебель. На придомовой территории будут расположены зоны отдыха, игровые и спортивные площадки. Сдать дом должны в третьем квартале 2024 года.

– Строительство такого комплекса облегчит жизнь молодым специалистам: учителям, врачам. Я очень надеюсь, что в нашем городе появится еще больше молодых специалистов – моих ровесников, – говорит Маргарита Мухарлямова.

Всего в Красноуфимске работают 7 школ, 13 детских садов и 4 больницы, в них трудятся более двух тысяч человек, часть из них нуждается в служебном жилье.

Осмотрев площадку, Евгений Куйвашев обратился к представителям застройщика. Он отметил, что не нужно «подводить город и важно построить все вовремя» и добавил, глядя на молодую учительницу: «главное, чтобы у них как можно скорее появилось жилье».

Губернатор подчеркнул приоритетность мер по поддержке педагогического сообщества – и особенно в Год педагога и наставника, объявленный Президентом России. Это касается и решения вопросов, связанных с жильем для молодых специалистов.

– Все, что касается медиков и педагогов, особенно молодых специалистов: мы должны решить имеющиеся вопросы с жильем на 100 процентов в ближайшее время. В других муниципалитетах где-то проще, где-то сложнее, но по Красноуфимску, с учетом тех перспектив по строительству жилья, которые здесь есть, мы эту проблему решить сможем, – сказал глава региона.

Кстати, получить квартиру по договору социального найма – не единственный способ для молодых специалистов решить жилищный вопрос. С 2018 года в Свердловской области действует программа по реализации основных направлений государственной политики в строительном комплексе. Согласно ей, учителя могут получить социальные выплаты на покупку квартиры или строительство жилого дома. Для этого нужно подать заявку в министерство образования региона. Если соискатель получит одобрение на получение средств, то ему надо будет проработать в местной школе не менее 5 лет. Такой мерой поддержки уже воспользовались более 200 свердловских учителей.

Следующей точкой рабочей поездки губернатора стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол». Глава региона торжественно вручил его директору ключи от автобуса.

– Желаю вам только побед, чтобы вашим успехам завидовали спортсмены и тренеры из других городов, – напутствовал Евгений Куйвашев юных воспитанников.

Как рассказал директор ФОК Константин Васильев, на данный момент в секциях по 14 направлениям занимается почти полторы тысячи ребят и девчонок. Для поездок на соревнования у них есть всего один автобус, поэтому частенько приходилось арендовать транспорт на стороне. Новый автобус позволит юным спортсменам гораздо чаще выезжать на соревнования.

Далее глава региона осмотрел новое здание школы «ПриЗнание» на улице 8 Марта, занятия в которой начались буквально пару недель назад – 3 апреля. Возведение здания, ставшего вторым домом для сотен красноуфимских детей, началось в 2020 году, финансирование, а это свыше 400 млн рублей, велось из бюджетов области и города. Масштабный проект был реализован по инициативе и при поддержке Евгения Куйвашева. Школа «ПриЗнание» сегодня – самая современная в Красноуфимске. Учреждение оборудовано всем, что может понадобиться сегодняшнему ученику: робототехнические лаборатории, медиацентр со всей необходимой техникой, стрелковая галерея, три (!) спортивных зала, мастерские и многое-многое другое.

После осмотра помещений Евгений Куйвашев провел встречу с педагогами города, на которой состоялся откровенный обмен мнениями и обсуждение наиболее актуальных проблем, с которыми сталкиваются учителя.

В однодневную рабочую поездку главы региона уместилось и посещение новой детской поликлиники Красноуфимской районной больницы, построенной в 2019 году. А также – совещание с главами Красноуфимска, Красноуфимского района и Ачита.

– Знаю, что в ваших муниципалитетах многое делается для решения комплексных проблем, есть реальные позитивные сдвиги, – отметил в ходе него Евгений Куйвашев. – Постепенно обновляется социальная инфраструктура, благоустраиваются улицы и скверы, набирает обороты социальная газификация. По маршруту Екатеринбург – Красноуфимск запущены электропоезда «Ласточка». Маршрут популярный, востребованный. Новые возможности для западных муниципалитетов и его жителей открывает строительство скоростной трассы Москва – Казань – Екатеринбург.

В числе первоочередных проблем, стоящих перед местными властями, глава региона обозначил состояние жилищно-коммунального хозяйства, качество автомобильных дорог и нехватку специалистов в школах и больницах.