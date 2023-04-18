За нелегальную торговлю электронными сигаретами в России планируют ввести уголовную ответственность

В России уже введены штрафы за продажу несовершеннолетним вейпов и курительных жидкостей. Фото: Павел Ворожцов

В России планируется ввести уголовную ответственность за нелегальную торговлю электронными средствами курения. Соответствующий законопроект внесут на этой неделе в Госдуму. Он станет следующим шагом ужесточения регулирования в данной сфере, поскольку в апреле Госдума уже приняла законопроект, который запрещает продажу вейпов детям.

"Мы установили запрет для несовершеннолетних, в данном случае мы устанавливаем административную ответственность и дальше готовим уже уголовное наказание, смотрим составы", — сообщил глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в материале Известий.

Сегодня, согласно различным исследованиям, доля курящих подростков составляет от 35 до 50%. Как считают эксперты, стремление властей решить вопрос только административными методами без усиления мер убеждения и информирования может спровоцировать полуподпольную дистрибуцию курительных средств. Эксперты предлагают поощрять некурящую молодежь. К примеру, бонусами при поступлении в вузы и повышенными стипендиями.

Напомним, в России введен полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним.