Награда для человека труда

Закон «О знаке отличия Свердловской области «Трудовая доблесть Урала» депутаты приняли единогласно. Фото: Полина Зиновьева

Вчера на очередном заседании весенней сессии Законодательного Собрания депутаты приняли ряд важных законов социально-экономической направленности. В частности, в регионе будет учрежден знак отличия «Трудовая доблесть Урала» – им могут быть отмечены представители рабочих специальностей с трудовым стажем более 20 лет. Также свердловские законодатели приняли решения о продлении срока реализации приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области и расширении мер социальной поддержки спортсменов и тренеров.

В Свердловской области появилась новая награда, которая будет присуждаться представителям рабочих профессий – знак отличия «Трудовая доблесть Урала». Вчера депутаты приняли соответствующий закон, внесенный Евгением Куйвашевым. Документ регламентирует, что новым знаком могут быть отмечены жители региона, более двадцати лет проработавшие в рабочих профессиях и имеющие некоторые виды наград. Для них предусмотрена единовременная денежная выплата в размере десяти тысяч рублей.

В работе над законопроектом принимали участие депутаты Заксобрания, представители Уральского института регионального законодательства, Федерации профсоюзов Свердловской области и эксперты Геральдического совета при Президенте РФ. Вопрос об учреждении специального знака отличия для людей труда глава региона ранее обсуждал с руководителями профсоюзных организаций.

Кстати, в промышленном секторе Среднего Урала зарегистрированы около 12 тысяч предприятий, где работают более 412 тысяч человек.

– Мы очень рады, что в год 105-летия свердловских профсоюзов появилась такая награда. Наша область стала первым российским регионом, где будет такая медаль, – говорит председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

Еще одним своим решением депутаты продлили срок реализации инвестпроектов, получивших статус приоритетных до 1 марта 2022 года.

Законопроект был внесен правительством по поручению Евгения Куйвашева.

На сегодняшний день статус участника приоритетного инвестпроекта позволяет до 2024 года снизить ставку по налогу на прибыль для вновь создаваемых производств до 13,5 процента, на модернизацию производств – до 16 процентов, а с 2024 года дает право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Предприятия также освобождаются от уплаты налога на имущество на объекты, созданные в ходе реализации проекта.

В принятом законе установлено, что срок реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области может быть продлен не более чем на два года, при этом все остальные параметры и условия реализации проектов должны быть сохранены.

– Как известно, наша страна находится под беспрецедентным санкционным давлением. В 2022 году возникли объективные трудности и риски при реализации приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области, обусловленные задержками либо отказом в поставке импортного оборудования, формированием новых кооперационных и логистических цепочек, в связи с чем есть отставание от планов реализации инвестпроектов по декларациям, которое может составить до двух лет относительно утвержденного плана. Для выполнения параметров инвестиционных проектов необходим временной резерв, позволяющий преодолеть объективные экономические факторы и выйти на достижение запланированных показателей инвестиционного проекта, – пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Также депутаты внесли изменения в отдельные областные законы о наградах Свердловской области. Теперь единовременное пособие, не выплаченное одному из супругов, награжденных знаком отличия «Совет да любовь» в связи со смертью, выплачивается второму супругу, награжденному данным знаком отличия.

Кроме того, областным правительством закрепляются полномочия по установлению порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам и лицам без гражданства, отмеченным наградами высших органов власти региона.

Законодатели также расширили перечень видов соревнований, достижение высоких спортивных результатов на которых дает спортсменам, тренерам и работникам сферы физкультуры и спорта право на получение денежного вознаграждения.

Лица, которые могут быть награждены знаком отличия Свердловской области «Трудовая доблесть Урала», должны: постоянно проживать на территории Свердловской области.

иметь не менее двадцати лет стажа работы по профессиям рабочих в организациях Среднего Урала

быть победителями (призерами) всероссийского или регионального конкурса профмастерства и (или) иметь следующие награды: государственную награду Российской Федерации, поощрение Президента РФ, поощрение Правительства РФ, награду федерального органа исполнительной власти, награду Свердловской области, почетное звание Свердловской области, награду высшего органа госвласти Свердловской области, знак отличия государственной корпорации.

Согласно закону, знак отличия Свердловской области «Трудовая доблесть Урала» изготавливается из желтого металла и представляет собой прорезную подвеску диаметром 28 миллиметров. Подвеска имеет вид восьмиконечной звезды с прямоугольными лучами, наложенной поверх рельефного лаврового венка таким образом, что вместе они образуют собой подобие зубчатого колеса. По центру ее лицевой стороны помещено рельефное изображение малого герба Свердловской области. Звезда и гербовый щит окаймлены тонкими бортиками и покрыты эмалями — белой и красной соответственно. На обратной стороне подвески написано «Трудовая доблесть Урала».