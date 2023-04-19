Главный подарок трудящимся – новый знак отличия

Андрей Ветлужский рассказал, что основным форматом нынешнего Международного дня солидарности трудящихся в регионах будут митинги. Фото: Алексей Кунилов

Вчера в гостях у «Областной газеты» побывал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО) Андрей ВЕТЛУЖСКИХ. Он рассказал об особенностях празднования в этом году Международного дня солидарности трудящихся – 1 мая и о том, как организация отмечает год 105-летия свердловских профсоюзов. Объяснил, чем значимо для представителей рабочих профессий учреждение регионального знака отличия «Трудовая доблесть Урала». И поделился тем, как профсоюзы региона участвуют в реализации социальных программ, развивают систему наставничества, помогают решать проблемы дефицита кадров на свердловских предприятиях.

Федерация профсоюзов региона – самая мощная из всех общественных организаций УрФО и третья по численности в России. В ней состоят более полумиллиона человек, которые представляют свыше 3,5 тысячи первичных организаций и 32 региональных отраслевых профсоюза.

В этом году Федерации профсоюзов Свердловской области исполнилось 105 лет. Как рассказал Андрей Ветлужских, к этой дате приурочены ряд мероприятий, некоторые из них поддержали в центральном аппарате ФНПР, рекомендовав для проведения на всей территории России. Буквально на днях завершился открытый Уральский конкурс профсоюзных агитбригад, в котором приняли участие 15 коллективов.

Говоря о предстоящем Первомае, Андрей Ветлужских отметил, что основным форматом нынешнего Международного дня солидарности трудящихся в регионах будут митинги – такое решение приняла Федерация независимых профсоюзов России. В Свердловской области главный митинг состоится 1 мая в 10:00 в уральской столице, на территории «Екатеринбург Арены». Аналогичные мероприятия запланированы в большинстве городов области – Нижнем Тагиле, Серове, Полевском и т. д. Но главным подарком трудящимся глава профсоюзов назвал учреждение в области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева регионального знака отличия «Трудовая доблесть Урала» (Подробнее о нем читайте в №83 «ОГ» от 19 апреля 2023 г.).

В преддверии 1 Мая представители профсоюзных организаций встретятся с руководителями областных и местных органов власти. В разных уголках области они проведут традиционные акции. В частности – высадят деревья на «Аллеях Труда» (на сегодня такие аллеи уже заложены в Тавде, Каменске-Уральском, Туринске, Асбесте, Невьянске), а также в рамках проекта «Рисуем труд» будут рисовать в технике граффити портреты работников разных сфер и отраслей. В трудовых коллективах пройдут собрания. Будут организованы различные гуманитарные акции.

Основным девизом Первомайской акции профсоюзов в 2023 году станет: «Солидарность трудящихся – единство страны!», а основными лозунгами: «Защита интересов человека труда = защита интересов государства!», «Даешь регулярную индексацию зарплаты!», «Рост зарплат выше роста цен!».

Подробнее о деятельности свердловских профсоюзов читайте в ближайших номерах «ОГ».