Социальная газификация и перспективы карты «Уралочка»

Андрей Злоказов считает, что уже скоро «Уралочка» станет мультикартой, не уступающей по функционалу «Карте москвича». Фото: Алексей Кунилов

Реализация региональных мер социальной поддержки жителей Среднего Урала стала главной темой встречи министра социальной политики Свердловской области Андрея ЗЛОКАЗОВА с коллективом редакции «Областной газеты». Он рассказал, в частности, какие выплаты для свердловчан появились в последнее время и какие категории граждан пополнили список получателей компенсации в рамках социальной газификации. Также Андрей Злоказов отметил, что уже в обозримой перспективе будет существенно расширен диапазон использования Единой социальной карты «Уралочка» – по сути, она станет мультикартой.

На сегодня число пользователей Единой социальной карты «Уралочка» (ЕСК) превысило 284 тысячи. С помощью карты свердловчане не только получают пособия, зарплату и пенсии, но и оплачивают со скидкой проезд в общественном транспорте и услуги ЖКХ.

– В настоящий момент прорабатывается вопрос расширения функционала и транспортного приложения «Уралочки» – например, возможность выпуска совместных карт (нефинансовых ЕСК и ЕКАРТы) для школьников и студентов с фотографией. Ведется работа над виртуализацией социальной карты в мобильном телефоне, – говорит Андрей Злоказов.

С 1 января 2024 года льготный проезд в междугородном транспорте будет осуществляться только при предъявлении ЕСК и документа, удостоверяющего личность. Дополнительных документов, подтверждающих право на льготу, не потребуется.

Затронув тему социальной газификации, министр особо отметил, что ожидает значительного роста обращений на получение компенсации. Это связано с тем, что в этом году руководством региона было принято решение не только увеличить суммы выплат (теперь они составляют от 100 до 250 тысяч рублей), но и расширить список категорий граждан, имеющих право на такую поддержку. В число получателей вошли многодетные семьи, проживающие в селах и поселках городского типа, бюджетники, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены их семей.

Также расширен список работ и газового оборудования, подлежащих компенсации. В перечень теперь входит установка и оборудование внутренней системы отопления газифицируемого жилого дома.

Отметим, что зампредседателя Правительства РФ Александр Новак назвал Свердловскую область среди регионов – лидеров по предоставлению мер социальной поддержки при газификации частных домов.

Подробнее о работе министерства социальной политики Свердловской области читайте в ближайших номерах «ОГ».