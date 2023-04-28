Малый бизнес Среднего Урала

Вадим Третьяков уделяет особое внимание продвижению предприятий малого и среднего бизнеса. Фото: Полина Зиновьева

Итоги участия делегации Свердловской области на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая прошла в столице Узбекистана Ташкенте, подвел Вадим ТРЕТЬЯКОВ. Ровно через месяц после его назначения губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ на пост министра инвестиций и развития региона Вадим Валерьевич дал эксклюзивное интервью «ОГ».

Как рассказал Вадим Третьяков, в этом году в Ташкенте свердловский бизнес был представлен более чем внушительно. Своих представителей для работы на форуме направили более шестидесяти компаний. Тринадцать предприятий были представлены на стенде Свердловской области. Министр подчеркнул, что при отборе участников акцент был сделан на сектор малого и среднего бизнеса.

– Могу сказать, что график работы был плотным у всей делегации. Встречи, презентации, переговоры. Мы пока анализируем итоги, но уже сейчас можно сказать, что есть вполне конкретные достижения, – отмечает Вадим Третьяков.

Так, свердловская компания «Энерго-Арсенал», выпускающая промышленные и уличные фонари и опоры освещения, подписала соглашение о поставках своей продукции в местный технопарк и на металлургические заводы. IT-компания «Иридиум», специализирующаяся на создании цифровой системы управления для умных домов и заводов, нашла в Узбекистане дилера. В стадии согласования находятся четыре договора на поставку канатных, текстильных и цепных строп на узбекские производства компанией «Строп-комплект».

– Нужно понимать, что главные результаты участия региональных предприятий в выставке мы сможем увидеть в долгосрочной перспективе, так как для многих компаний в рамках ИННОПРОМа состоялись только первые встречи и переговоры, которые, надеюсь, со временем приведут к реальным результатам, – подчеркнул Вадим Третьяков.

Полностью интервью с министром читайте в ближайших номерах «Областной газеты».