Электронный голос: звучит удобно и безопасно

Сергей Полыганов. Фото: Полина Зиновьева

В апреле и мае мы уже традиционно принимаем участие в голосовании по формированию комфортной городской среды (ФКГС), готовимся к выбору «Достояния Среднего Урала» на платформе обратной связи (ПОС) и с интересом наблюдаем за предварительным голосованием (ПГ) «Единой России». И все это – в электронном формате, когда никуда не надо ходить, нужны лишь смартфон или компьютер. А еще – желание, чтобы ваш голос был учтен.

Насколько эти формы электронного голосования безопасны с точки зрения защиты персональных данных? Насколько итогам такого голосования можно доверять, будут ли они корректны? Вообще, кому интересно мнение граждан?

Чтобы ответить на эти вопросы мы пригласили в редакцию «Областной газеты» тех, кто прямо или косвенно организует такого рода голосования.

Сергей Полыганов, председатель Общественного совета Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:

– Жители 55 муниципалитетов Свердловской области участвуют в голосовании по программе «Комфортная городская среда». С 15 апреля по 31 мая они голосуют за территории, которые начнут благоустраивать с 2024 года. Голосование проходит тремя способами: на сайте 66.gorodsreda.ru, на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование» и с помощью волонтеров, которые работают в торговых центрах, парках и других местах массового пребывания жителей.

Лучшим аргументом в пользу голосования по вопросам формирования комфортной городской среды стали уже реализованные проекты благоустройства. Достаточно посмотреть, какие набережные появились в Верхней Туре и Верхнем Тагиле, какие парки и скверы в Каменске-Уральском и Красноуфимске, как преобразилась центральная площадь в Верхотурье.

Как руководитель субъекта общественного контроля над деятельностью Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области могу подтвердить – чиновники действительно лишены возможности направить средства на благоустройство территории, если мы с вами за это не проголосовали. От нашего неравнодушия и активности зависит комфорт и благоустройство наших городов.

Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области:

– Конкурс «Достояние Среднего Урала» проводится второй год. Мы сразу предложили, чтобы голосование проходило в электронном формате. Этот формат удобен по многим показателям. Во-первых, человеку никуда не надо ходить, тратить свое личное время. Выбор можно сделать со смартфона, домашнего или рабочего компьютера. Во-вторых, он исключает даже намек на подтасовки. Мы использовали платформу обратной связи «Госуслуг». То есть человек заходил под своими верифицированными данными. Один конкретный человек – один конкретный выбор. Что может быть честнее?

И результаты голосования показывают, что люди положительно относятся к такой форме учета мнения. В прошлом году в нашем голосовании приняли участие 51 тысяча 162 человека!

А насчет безопасности личных данных скажу так. Сегодня большинство из нас пользуется онлайн-банками. Быстро и удобно переправить деньги, оплатить услуги или товары. Никто при этом о безопасности не переживает. А уж степени защиты на «Госуслугах» всяко выше, чем у коммерческого банка.

Александр Левин. Фото: Полина Зиновьева

Дмитрий Жуков, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Свердловской области:

– «Единая Россия» – единственная партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня.

В 2021 году наш регион впервые проводил эту процедуру 100% в онлайн-формате, и в голосовании приняли участие 340 000 свердловчан.

Процедура онлайн-голосования и сохранность личных данных защищены на 100 % с помощью технологии блокчейн. Коды для шифров блокчейна электронного предварительного голосования разделены на несколько частей, такая технология позволяет сохранить тайну голосования и обеспечивает защиту персональных данных. Этому же способствует аутентификация через «Госуслуги».

Мы реализовали запрос избирателей на возможность наблюдения за ходом электронного предварительного голосования. Все электронные бюллетени загружаются в специальное блокчейн-хранилище, которое будет доступно для скачивания. И со своим персональным ключом каждый человек может проверить, что бюллетень сохранен с теми же галочками, которые он проставил.

В этом году мы проводим предварительное голосование на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы. Мы ждем высокую активность горожан, которые уже регистрируются для участия в электронном голосовании.

Дмитрий Жуков. Фото: Павел Ворожцов

Игорь Рузаков, член избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса:

– При проведении выборов тоже широко используются цифровые технологии. Часть из них знакома жителям Свердловской области. Например, «мобильный избиратель». Это когда на сайте «Госуслуги» можно самостоятельно определить избирательный участок, на котором, вне зависимости от прописки, вам удобнее проголосовать в день выборов.

С собственно электронным голосованием мы пока в нашем регионе не сталкивались. Правильно это называется «дистанционное электронное голосование» или ДЭГ. Такая форма позволяет гражданину принять участие в голосовании в электронном виде и дистанционно, то есть, находясь в любой точке, вы можете зайти на сайт для голосования с любого устройства – смартфона, планшета, компьютера, ноутбука – и отдать свой голос. Разумеется, на страже безопасности голосования, сохранности данных стоит давно зарекомендовавшая информационная система – государственная автоматизированная система «Выборы». Мы знаем, что в данный момент разрабатывается новая «Цифровая платформа» – новая цифровая «вселенная» организаторов выборов.

В Свердловской области ДЭГ пока не применялось. Будет ли применяться в 2023 году – не готов ответить на этот вопрос. Ответ на него возможен только комплексный, взвешенный, основанный на позиции ЦИК России.

Важно другое! Важно использовать свое право на выбор, на мнение и озвучивать это мнение, доносить. Это касается не только выборов, но и опросов, голосований по благоустройству. Активное и конструктивное поведение в обществе должно быть нормой.