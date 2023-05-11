Губернатор Евгений Куйвашев и посол Армении Вагаршак Арутюнян обсудили направления сотрудничества

Евгений Куйвашев отметил, что регион заинтересован в развитии сотрудничества с Арменией в сфере туризма и промышленности. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Во время рабочей встречи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян обсудили дальнейшие направления сотрудничества.

"Мы всегда готовы к реализации совместных проектов и заинтересованы в дальнейшем укреплении дружественных связей. Хотел бы обозначить перспективные, на мой взгляд, направления нашего сотрудничества. Республика Армения — наш важный торгово-экономический партнер. Хорошей традицией стало участие армянской делегации в международной промышленной выставке ИННОПРОМ. В этом году мы также рассчитываем на ваше активное участие в выставке", — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

По словам главы региона, еще одно направление для интеграции — сфера образования и подготовка высококвалифицированных кадров. Цель — сделать Екатеринбург студенческой столицей России.

Евгений Куйвашев сообщил, что в Свердловской области будут рады видеть студенческую спортивную делегацию Республики Армения в числе участников Международного фестиваля университетского спорта.

На встрече также была поднята тема взаимодействия в промышленной отрасли и гуманитарной сфере. Вагаршак Арутюнян рассказал, что в числе перспективных направлений сотрудничества — поставка на Средний Урал сельскохозяйственной продукции.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Речь шла и об укреплении культурных связей. С 11 по 16 мая в Свердловской области проходят Дни Армении. В программе: концерты, выставка армянского изобразительного искусства, показ ретроспективы армянских фильмов и мультфильмов.

"Хотел бы поблагодарить вас за те условия, которые созданы для армянской общины в вашей многонациональной, многоконфессиональной области. И это все создано для того, чтобы наша армянская община могла развиваться, сохранять свое культурное наследие, и это очень важно, потому что армянская община является именно тем звеном, которое обеспечивает наши армяно-российские союзнические отношения", — сказал Вагаршак Арутюнян.

Он добавил, что в дальнейшем будет составлен план взаимодействия по всем направлениям, чтобы повысить показатели, в том числе в торговых отношениях.

Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область также заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в сфере туризма и промышленности. Он предложил возобновить отправку уральских и армянских школьников на отдых по обмену в летних лагерях.

Отметим, в 2018 году группа детей из Армении отдыхала в современном физкультурно-оздоровительном комплексе Среднего Урала.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловские компании представляют регион на промышленной выставке в Казахстане.

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