По словам жителей Таёжного, благодаря личной поддержке губернатора и всех неравнодушных людей им удается преодолевать с оптимизмом последствия крупного пожара. Фото: Полина Зиновьева

Вчера губернатор Евгений КУЙВАШЕВ вместе с министром по чрезвычайным ситуациям РФ Александром КУРЕНКОВЫМ работали в поселках Сосьва и Таёжный, пострадавших в конце апреля от пожара. Они проверили, как идет ликвидация его последствий, оценили темпы строительства жилья для погорельцев, пообщались с пожарными и местными жителями. По итогам поездки глава МЧС России положительно оценил работу руководства региона по восстановлению поселков и организации помощи его жителям.

В Таёжном идут активные подготовительные работы. На месте, где будет строиться жилье для погорельцев, проводятся геодезические изыскания и разметка участков. Предполагается, что в поселке возведут 26 домов площадью от 42 квадратных метров. Из-за особенностей грунта, а он в этих местах болотистый, дома будут каркасные, на винтовых сваях. Готовые панели будут привозить прямо на место, что позволит провести работы в максимально короткие сроки.

На встрече с Евгением Куйвашевым и главой МЧС России Александром Куренковым жители Таёжного рассказали, как власти и просто неравнодушные жители региона помогают им пережить последствия буйства огненной стихии. По их словам, все делается оперативно, в полном объеме и без бюрократических проволочек.

– Помощь идет со всех сторон. Губернатор к нам второй раз уже приезжает. Самым необходимым нас обеспечили. Спасибо большое всем, – говорит жительница Таёжного.

Евгений Куйвашев сообщил жителям поселка, что, помимо домов, планируется построить дорогу от Таёжного до Махнево. Срок – 5 лет.

– Если получится раньше, то сделаем раньше, – уточнил губернатор.

Пока же ведутся работы по приведению в надлежащий вид существующей грунтовой дороги. Выполнено профилирование покрытия, проложены водоотводные каналы, идет заготовка необходимых материалов.

Отдельное внимание в планах по восстановлению поселка уделяется обеспечению Таёжного водой. По решению губернатора скважины должны появиться во всех домах. Кроме этого, будут восстановлены шесть колодцев.

Жители Таёжного обратились к руководству региона с просьбой поощрить главу поселка Елену Лихареву, которая после пожара несколько дней провела без сна, помогая погорельцам всем чем можно. Инициативу поддержал Александр Куренков.

– Вы знаете, я, до того, как сюда приехать, был в Курганской и Тюменской областях – везде всё на женщинах держится, – признался глава МЧС России.

Следующим пунктом поездки Евгения Куйвашева и Александра Куренкова стала Сосьва. Здесь для погорельцев также возводят жилье – новый трехэтажный многоквартирный дом и 62 индивидуальных модульных жилых дома. На стройплощадке многоквартирника уже разработан котлован, идет монтаж сборных фундаментов и стен подвала. Кипит работа и на месте, где встанут модульные дома. На 20 участках вырыты котлованы, на девяти ведутся работы по устройству основания для фундаментов, на четырех смонтированы фундаменты, еще на четырех – возведены стены.

Губернатор и глава МЧС России встретились с работающим в поселке отрядом противопожарной службы Свердловской области № 6 и еще раз поблагодарили спасателей за оперативную и слаженную работу. А на встрече с жителями Сосьвы, пострадавшими от пожара, обсудили вопросы, связанные с порядком выплат компенсаций и получением жилья взамен сгоревших домов и квартир, благоустройством поселка и наведением порядка на улицах.

На сегодняшний день восстановлены паспорта всех обратившихся сосьвинцев и 63 банковские карты. Составлено 169 индивидуальных «паспортов семьи». По запросу семей двое школьников будут направлены на отдых в загородный оздоровительный лагерь и 26 детей – в школьные лагеря.

Евгений Куйвашев особо отметил, что в решении всех вопросов важно сохранять индивидуальный подход. Соответствующее поручение глава региона дал местным властям и профильным министерствам и ведомствам.

Глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам поездки положительно отозвался о работе свердловских властей Свердловской области по ликвидации последствий пожара.

– Я от всей души благодарю команду губернатора, что так оперативно развивается населенный пункт. Стоит фундамент многоквартирного дома, уже стоят стены индивидуальных домов. Видно, что работа организована четко и грамотно, – отметил Александр Куренков.