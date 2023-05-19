Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям

По словам Владимира Путина, ценности многонациональной гармонии стали важнейшей основой консолидации страны. Фото: пресс-служба Кремля

Заседание Совета по межнациональным отношениям провел президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи. Участники обсудили преимущества современной российской модели государственной национальной политики, интеграцию новых регионов в российское социокультурное пространство и корректировку Стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз.

Президент отметил, что искреннее отношение народов России друг к другу формировалось на протяжении многих веков, и ценности многонациональной гармонии стали важнейшей основой консолидации страны. Об этом говорится в стенограмме заседания, которая опубликована на сайте Кремля.

"Наши предки из поколения в поколение вместе трудились на благо родной общей большой Родины, разнообразием своих языков, традиций преумножали духовное наследие единого государства, формировали его уникальную многонациональную многоконфессиональную культуру. Наша держава созидалась вокруг ценностей многонациональной гармонии. Это важнейшая основа нашей консолидации, которая только лишь крепнет перед лицом внешней агрессии и угроз", — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что Владимир Путин поручил до начала холодов обеспечить жильем пострадавших от пожаров уральцев.