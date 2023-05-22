В РФ стартовало предварительное электронное голосование партии "Единая Россия"

Конкуренция кандидатов на предварительном голосовании очень высокая. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловская область принимает участие в предварительном электронном голосовании партии "Единая Россия", которое стартовало сегодня во всех регионах РФ. Оно продлится с 22 по 28 мая 2023 года. Свердловчане могут выбрать кандидатов, которым они доверяют и хотят видеть в качестве участников на выборах.

Избиратели могут зарегистрироваться на сайте до 26 мая с верификацией через портал Госуслуги, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

По данным замсекретаря генсовета "Единой России" Сергея Перминова, по всей России в системе предварительного голосования зарегистрировались уже более 2 миллионов избирателей. Это почти 9% от общего количества тех, кто может отдать свой голос в регионах, где проходит голосование. Конкуренция кандидатов на предварительном голосовании очень высокая.

"Средний конкурс по выборам в заксобрания — 7,5 человек на место, в административные центры — 5,5 человек на место. "Единая Россия" создала для электронного предварительного голосования инфраструктуру из более чем 25 тысяч электронных счетных участков", — рассказал Сергей Перминов.

Для консультирования избирателей и региональных оргкомитетов началась работа ситуационного центра предварительного голосования. Юристы и ИТ-специалисты будут отвечать на все возникающие вопросы.

В Единый день голосования, 10 сентября 2023 года, в Свердловской области пройдут выборы: депутатов думы городского округа Верхняя Пышма, депутатов Екатеринбургской городской думы, дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Свердловской области (округ № 13).

Напомним, ранее "Единая Россия" обсудила подготовку к выборам на Урале.

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