Владимир Путин рассмотрит идею о несодержании под стражей женщин за нетяжкие преступления

Владимир Путин поручил проработать идею с экспертным сообществом. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым отметил важность мер, направленных на гуманизацию правоприменительной практики. Уже подготовлен законопроект о несодержании женщин под стражей за нетяжкие преступления.

По словам Вячеслава Лебедева, конечная цель законопроекта заключается в том, чтобы не привлекать человека к уголовной ответственности, если он впервые совершил правонарушение. Сначала должна применяться административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий — уголовная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Что касается привлечения к уголовной ответственности женщин, Вячеслав Лебедев предложил запретить помещать обвиняемых в нетяжких преступлениях под стражу только потому, что у них нет постоянного места жительства по месту проведения следствия.

"Согласен, конечно. Нужно, как мы и обычно делаем в таких случаях, проработать основательно с экспертным сообществом, с депутатами поработать, с Общественной палатой, а я дам соответствующее поручение Администрации", — прокомментировал Владимир Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям.