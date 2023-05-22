Темы дня

Политика
22 мая 2023, 21:23

Владимир Путин рассмотрит идею о несодержании под стражей женщин за нетяжкие преступления

Владимир Путин, Вячеслав Лебедев

Владимир Путин поручил проработать идею с экспертным сообществом. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым отметил важность мер, направленных на гуманизацию правоприменительной практики. Уже подготовлен законопроект о несодержании женщин под стражей за нетяжкие преступления.

По словам Вячеслава Лебедева, конечная цель законопроекта заключается в том, чтобы не привлекать человека к уголовной ответственности, если он впервые совершил правонарушение. Сначала должна применяться административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий — уголовная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Что касается привлечения к уголовной ответственности женщин, Вячеслав Лебедев предложил запретить помещать обвиняемых в нетяжких преступлениях под стражу только потому, что у них нет постоянного места жительства по месту проведения следствия.

"Согласен, конечно. Нужно, как мы и обычно делаем в таких случаях, проработать основательно с экспертным сообществом, с депутатами поработать, с Общественной палатой, а я дам соответствующее поручение Администрации", — прокомментировал Владимир Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.05.2023, 21:55 / Общество
Новым руководителем Уральского юридического института МВД России стал Павел Капустюк
22.05.2023, 21:23 / Политика
Владимир Путин рассмотрит идею о несодержании под стражей женщин за нетяжкие преступления
22.05.2023, 20:11 / Общество
Свердловчанка завоевала Гран-при главного туристического конкурса "Мастера гостеприимства"
22.05.2023, 19:22 / Общество
В Серове сотрудник МЧС задержал женщину, подозреваемую в поджоге
22.05.2023, 18:32 / Спорт
Во дворах Екатеринбурга появятся 10 новых спортивных площадок