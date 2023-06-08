В Свердловской области в преддверии единого дня голосования заработал Центр общественного наблюдения

ЦОН подготовит наблюдателей, которые будут работать на 2 500 избирательных участках региона. Фото: Полина Зиновьева

В рамках избирательной кампании 2023 года на Среднем Урале начал работать Центр общественного наблюдения (ЦОН). Первое заседание штаба прошло 8 июня.

По словам председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, законодательство возложило на Общественную палату контроль за выборами, которые будет отличать высокая конкуренция. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"При этом легитимность выборов стоит на первом месте, она достигается благодаря работе подготовленных и обученных наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках, обеспечению тотального видеоконтроля — все участковые избирательные комиссии будут охвачены камерами", — добавил председатель Общественной палаты.

Свердловский ЦОН возглавили уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и Александр Левин.

Центр подготовит наблюдателей, которые будут работать на 2 500 избирательных участках региона. Стать наблюдателем может любой желающий, в том числе из числа представителей некоммерческих организаций и бизнес-сообществ. Но прежде предстоит пройти обучение и сдать зачет. Набор добровольцев уже идет.

Татьяна Мерзлякова уверена, что наблюдение будет организовано в соответствии с законодательством и будет сделано все, чтобы выборы прошли без нарушений.

"Впервые с электронным голосованием нам будет помогать волонтерский отряд — студенты технических факультетов УрФУ. Кроме того, задействуем молодежную избирательную комиссию", — уточнила омбудсмен.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко подчеркнула, что жители Среднего Урала доверяют Центру общественного наблюдения и знают, что там можно получить ответы на возникающие вопросы.

"Как правило, избирателей интересуют не только традиционные вопросы — где находятся избирательные участки, но и все, что связано с процессом выдвижения кандидатов, организации самого голосования и его механизмов. И действительно, профессионализм сотрудников ЦОН впечатляет", — рассказала Елена Клименко.

В Свердловской области пройдут 11 избирательных кампаний. Это дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Свердловской области, выборы депутатов городских дум и глав сельских поселений. Всего по результатам выборов в единый день голосования, 10 сентября, будут замещены 110 мандатов.

Ранее "Областная газета" писала, что ЦИК согласовал проведение в Свердловской области дистанционного электронного голосования.

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