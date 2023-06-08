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8 июня 2023, 20:49

Евгений Куйвашев представил позитивный опыт проведения электронного предварительного голосования в Свердловской области

Межрегиональный координационный совет партии "Единая Россия"

В регионе ведется работа по увеличению охвата избирателей, которые принимают участие в электронных предварительных голосованиях. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На межрегиональном координационном совете партии "Единая Россия" губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил позитивный опыт проведения электронного предварительного голосования в регионе. Совещание прошло в Тюмени 8 июня под руководством члена президиума Генерального совета партии Ивана Квитки.

По словам Евгения Куйвашева, с 2021 года в регионе ведется работа по увеличению охвата общего количества избирателей, которые принимают участие в электронных предварительных голосованиях. Результаты проведения праймериз показывают, что такой формат становится понятнее и привычнее для людей. Успехи есть и в целом по реализации партийных проектов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Свердловская область — это промышленный регион, и сегодня мы сфокусировались не только на прохождении электоральных циклов, хотя у нас в этом году достаточное количество избирательных кампаний. Идет и реализация партийных проектов, в частности, федерального проекта "Локомотивы роста". И, конечно же, ведется выстраивание четкого и понятного диалога с жителями региона", — сказал Евгений Куйвашев.

Он также добавил, что люди сначала выбирают проект, после этого за каждым из них назначается куратор из числа депутатов "Единой России". За всеми позитивными изменениями, которые происходят в муниципалитетах Среднего Урала, стоит партия и люди, которые выбрали тот или иной проект.

Глава региона отметил, что высокий уровень организации праймериз в Свердловской области позволил повысить уровень конкуренции и доверия избирателей. Хорошо себя зарекомендовала параллельная реализация двух форм электронных голосований: предварительного электронного голосования и голосования по выбору общественных территорий для благоустройства.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев отметил высокий уровень организации праймериз в регионе. Участие в них приняли 135 462 уральца.

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Областная газета Свердловской области

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