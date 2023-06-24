Губернатор Евгений Куйвашев: "Еще много месяцев назад я говорил, что Пригожин — это большая проблема, которую рано или поздно придется решать"

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с ЧВК "Вагнер".

"Еще много месяцев назад я говорил, что Пригожин — это большая проблема, которую рано или поздно придется решать. Армия должна быть государственной. Только так она сможет защитить людей, а не будет пытаться подчинить их себе. В итоге Пригожин устроил попытку госпереворота. И что происходит из того, о чем я не говорил?

Из этой ситуации нужно сделать выводы. Уверен, они будут сделаны. Для меня сейчас главное — безопасность наших жителей. Хочу всех успокоить: в Свердловской области все под контролем, мы внимательно следим за ситуацией и будем на нее оперативно реагировать", — заявил глава региона.

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности.

Ранее "Областная газета" писала, что политолог Глеб Кузнецов прокомментировал реакцию губернаторов на ситуацию с ЧВК "Вагнер".